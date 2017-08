El plan para instalar un patrullero como museo en Suances encalla en Madrid Recreación de cómo quedaría el patrullero como museo naval en la ría de San Martín. :: DM / DM . Suances Los veteranos de la Armada que impulsan el plan para enclavar un buque de guerra en la ría de San Martín denuncian el silencio de Costas JESÚS LASTRA Lunes, 14 agosto 2017, 07:06

La que estaba llamada a ser una iniciativa que coadyuvase a reforzar el atractivo turístico de Suances se halla actualmente en el limbo: «El proyecto está muerto en Madrid». Así de contundentes se muestran desde la Asociación Trozo Cultural Veteranos Armada, impulsores del plan para instalar un buque de guerra -un patrullero de 44,60 metros de eslora- en la ría de San Martín para convertirlo en museo naval, ante el silencio administrativo que están obteniendo desde hace meses por la parte de la Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente.

Según la organización, la propuesta ya logró el pasado año la aquiescencia de la Demarcación de Costas de Cantabria y la última subsanación se produjo en septiembre, momento en el que se trasladó a la Dirección General con objeto de que se entregara la pertinente concesión del terreno de dominio marítimo-terrestre. «Tenemos el proyecto teóricamente aprobado, incluso se puso precio a la concesión, pero llevamos meses sin noticias», lamentan desde la asociación.

Los veteranos van más allá y observan una actitud «extraña» del organismo ministerial. «Hemos realizado multitud de llamadas para conocer el estado del expediente y nunca nos han atendido. Sabemos incluso quién es la persona que tiene que dar la autorización o justificar que se nos deniegue el permiso, pero no conseguimos establecer contacto. Hemos pedido una reunión en Madrid, pero tampoco nos dan cita para informarnos del estado de la cuestión y de quién es la persona que lo está tramitando», critican.

Ante la ausencia de información, los promotores estudian acudir a la Justicia

Desde Trozo Cultural no descartan incluso acudir a los tribunales en caso de que el Ministerio no se pronuncie. También han sopesado la vía de pedir el amparo del Defensor del Pueblo ante lo que entienden como una «indefensión». No sólo eso, sino que igualmente han contactado con el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, para que este pueda efectuar la gestión pertinente con el fin de conocer qué ha pasado con el plan.

Este periódico se puso en contacto el mes pasado con Costas en Madrid para recabar información sobre el estado actual de la actuación. Sin embargo, no ha habido respuesta de la Dirección General.

«10.000 visitas al año»

La idea de ubicar un patrullero en la ría de San Martín afloró de las cenizas de la fracasada propuesta de enclavar la Fragata Extremadura en el Dique de Gamazo de Santander y fue presentada en sociedad el pasado año después de obtener el respaldo del Ayuntamiento de Suances, que por unanimidad acordó declarar el proyecto como de interés municipal. La previsión inicial gravitaba en torno a recibir 10.000 visitas al año, con un precio de las entradas fijado en dos euros.

Según el planteamiento, a cargo del ingeniero de Caminos Antonio Longarela, se recoge un presupuesto de 74.049,43 euros para acometer las obras necesarias para adecentar la zona, entre las que se incluyen la construcción de un acceso peatonal desde el edificio de Cruz Roja; la realización de canalizaciones para luz, agua y saneamiento; la instalación de un muelle de espera; o la adecuación de la zona de fondeo. Con la colaboración del Consistorio y los recursos propios de la asociación, los trabajos arrancarían en cuanto la concesión fuese otorgada.

Respecto a la gestión del museo naval, que recibiría además de a los propios turistas que pasen por taquilla a diferentes centros educativos así como reuniones de veteranos o conferencias, se prevén 95.500 euros de ingresos por 94.500 de gastos. Además de lo obtenido por la comercialización de entradas, se esperaba contar con el patrocinio de algunas empresas, entre otros conceptos. ¿Y el barco? Desde la Asociación explicaron en su momento que la Armada todavía tenía en activo tres de estos patrulleros, que como muy tarde serían retirados en 2018. No obstante, esta fecha podría adelantarse en caso de producirse cualquier incidencia que obligase a los navíos a regresar a puerto antes de lo previsto.