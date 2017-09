Caracoles a la carrera en Buelna Final de la Carrera de Caracoles de San Mateo de Buelna. Los Corrales de Buelna Más de 300 participantes rivalizaron en una edición tan reñida como divertida y que acabó con un podio femenino NACHO CAVIA Los Corrales de Buelnar Miércoles, 20 septiembre 2017, 21:14

En San Mateo se hace realidad aquello de que si parpadeas te lo pierdes. Quien diría que son caracoles los participantes en una carrera que reunió este miércoles a 301 pilotos con carrocería a cuestas. Al final, en la décimo cuarta edición de la carrera organizada por la Peña Rebujas, el podio fue totalmente femenino, Jana, vencedora final, Janira y Carolina. Las Fernando Alonso cántabras.

La participantes, especialmente niños, ejercieron de jefes de escudería, mimando a los pilotos y sus carrocerías. Porque para ganar hay que cuidar a los verdaderos protagonistas, mimarlos y tenerlos no entre algodones, sino entre lechugas frescas para estar a punto en el momento de la verdad. Prueba de ello es Neco, ganador del año pasado y que en esta edición repitió como finalista, aunque no pudo llegar al podio. Eso sí, vestía camiseta Ferrari, para inspirar a su 'caracolino'.

Y como en todas las carreras, las jefas de las escuderías ganadoras fueron agasajadas, aunque a sus pilotos poco les importó, porque, en realidad, la carrera es puro instinto y la velocidad para ellos una forma de dejar de estar en el punto de mira, por si al final hay una cazuela esperando. Nada más lejos de la realidad, porque la organización se asegura de que vuelvan a su hábitat natural.

Como es ya habitual, la cancha de San Mateo se llenó con las más de 300 personas que asistieron a lo que se ha convertido con los años en un evento multitudinario.

La primera manga clasificatoria reunió en cada una de las ocho pistas circulares a 20 participantes. Dos rondas para determinar los elegidos. De ahí a una pista especial, de mayor radio, diseñada para la finalísima. Un circuito en el que se marcaron dos circunferencias. Una en el centro, la de la expectación, desde la que los caracoles tomaron la salida. La otra, la meta, la del éxito, en el extremo de ese circuito, todo el bien húmedo para facilitar la carrera.

Los caracoles, conscientes de su responsabilidad, no se hicieron esperar en ninguna de las tandas. En poco menos de una hora concluyeron las semifinales y la final, ante el asombro de los presentes.

No parecía que les pesara ni la responsabilidad ni la concha, ni que les asustara el público. Ni siquiera se puede decir que fueran lentos, haciendo honor a su especie. No. Había que estar pendientes de la llegada porque todo resultaba muy rápido.

A ojo vista, el ganador final no tenía nada especial, si no fuera porque había demostrado su destreza en cuantas tandas disputó. Un caracol, ni muy grande ni muy pequeño. Pero con una gran cualidad, hizo feliz a su dueña. Y eso era lo importante. Se lo había ganado, porque, como todo en la vida, esto también tiene su técnica. Mantuvo al caracol en lechuga fresca, para que no entrara en su concha y afrontara la carrera en la mejor de las condiciones. Con prisa para volver a su lecho reconfortante.

Hace catorce años se celebró la primera carrera, idea del malogrado Alejandro López. Entonces participaron 30 caracoles; en la cuarta edición, se inscribieron 170; y ayer, se apuntaron para la gloria más de 300. Si sigue así el ascenso de participantes la organización tendrá que plantearse nuevos retos. Aunque en la peña Rebujas se desborda imaginación para eso y mucho más. La peña y el pueblo de San Mateo de Buelna, una localidad que siempre demuestra que la originalidad es su principal aliciente.

Al final, una jovencita de Villapresente, Jana Villegas Valderrama, consiguió que su rápido caracol se proclamara vencedor.

El presidente de la peña organizadora, Rubén García, se mostró muy satisfecho al final del evento y aclaró que todos los participantes descansarán ahora en un entorno natural que favorecerá su crecimiento, una enseñanza más para los jóvenes dueños de las escuderías, el respeto por los animales.