El proyecto 'Revuélcate' entra en Cantabria por Castro Urdiales 00:18 El Grupo de Montaña Orza de Los Corrales coordinará el paso por la región de una rueda de tractor que pretende poner de manifestó enfermedades como la fibrosis quística NACHO CAVIA Santander Lunes, 10 julio 2017, 19:45

Cantabria ha recibido ya al proyecto 'Revuélcate', una aventura solidaria que tiene como principal objetivo la captación de fondos para la lucha contra enfermedades como el cáncer o la fibrosis quística. La diferencia con otros planes semejantes es que este proyecto se centra en algo tan llamativo como revolcar (no rodar) una rueda de tractor de unos 100 kilos de peso desde la frontera con Francia, en Irún, a Santiago de Compostela por el Camino del Norte, 795 kilómetros, 800.000 vueltas de rueda aproximadamente con las que conseguir fondos para la investigación de esas enfermedades. A partir de ahí, la aventura atravesará cuatro comunidades prácticamente durante un mes sin descanso, para lo que se precisa encontrar más de un centenar de personas para mover la rueda de principio a fin.

Un proyecto que «puede parecer disparatado, pero a esos disparates es a los que uno tiene que enfrentarse en más de una ocasión en la vida», decía uno de los directivos del Grupo de Montaña Orza, Ignacio Mantecón, encargado de coordinar ese proyecto a lo largo de la geografía cántabra, a donde llegó este lunes pasadas las tres de la tarde, entrando por Castro Urdiales.

El testigo le recogieron la presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística, Blanca Ruiz, y el propio Ignacio Mantecón, junto a los primeros voluntarios cántabros que revolcarán esa rueda durante la semana en la que atravesará la región.

Locuras que llaman la atención

Ella también ha hablado de una «auténtica locura», para añadir que es «una de esas locuras que llaman la atención sobre enfermedades como la fibrosis quística». «Cuando me lo explicaron reconozco que pensé que se les había ido la olla, pero pronto me convencí de que en un mundo donde hay tanto evento solidario cada día, en todas partes, hay que dar un paso más para poder reclamar la atención general, así que me apunté a esa aventura, sabiendo que el grupo Orza es de los que no se arredran ante esas locuras».

A partir de ahí el grupo montañero de Los Corrales, con una larga experiencia en grandes eventos, coordina el paso de la rueda de tractor por la región, 168 kilómetros desde la frontera con Vizcaya a la Franca (Asturias), donde serán equipos del Principado los que mantengan la proeza. Mantecón adelantó que serán unos 14 equipos para otros tantos turnos, de siete personas cada uno de ellos.

La previsión marca que la rueda deberá llegar a la Franca el día 14, atravesando Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Somo, Santander (frente al Ayuntamiento), Barreda, Santillana, Comillas, San Vicente o Unquera, por playas, carreteras, caminos de montaña o lo que cuadre, manteniendo, dentro de lo posible, el trayecto del Camino de Santiago por el norte.

Si toda va bien, la rueda llegará a Santiago el día 26 de julio, abriendo la puerta a que los equipos que vayan participando en la prueba hagan las últimas etapas para participar en la ‘gloria’ de poder rematar ese «revolcón de solidaridad». «Allí estaré yo, e intentaré acompañar la rueda cada día», dijo Ruiz.