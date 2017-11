Bezana se consolida como el municipio con la renta por habitante más elevada de Cantabria Primer puesto: 29.441 euros de renta bruta media anual de los residentes en Bezana, En la imagen, varios vecinos pasean por el casco urbano de la localidad, la 'más rica' de Cantabria. : / Roberto Ruiz Las pensiones de jubilación más reducidas del mundo rural hacen que localidades ganaderas como Soba ocupen los puestos más bajos de la clasificación DANIEL MARTÍNEZ Santander Lunes, 27 noviembre 2017, 07:24

Santa Cruz de Bezana es el municipio más rico de Cantabria, con una renta bruta per capita de 29.441 euros. Así lo confirma el informe que acaba de hacer público el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se recoge la renta media de todas las localidades españolas de más de 1.000 habitantes a tenor de las declaraciones de IRPF del último ejercicio completo, el de 2016. Según esta estadística, cada uno de los 7.733 contribuyentes bezaniegos ingresaron -en términos medios, unos por encima y otros por debajo- 29.441 euros anuales, una cifra que supera la de Castro Urdiales (28.926 euros al año), Santander (27.585), Liendo (26.601) y Piélagos (26.364).

De esta forma, los cinco primeros puestos de esta clasificación autonómica los ocupan los mismos ayuntamientos que desde el año 2013, el primero en el que el departamento que dirige Cristóbal Montoro hizo público este estudio.

También se encuentran entre los diez lugares más ricos de Cantabria Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Camargo, Villaescusa y Suances. Y en el ranking nacional, con 24.617 euros por contribuyente, la comunidad autónoma ocupa el séptimo lugar. Están por encima los madrileños -a más de 9.000 euros de distancia-, los catalanes, los vascos, los baleares, los aragoneses y los asturianos.

«El modelo urbanístico de los 90 facilitó la llegada de familias de alto poder adquisitivo» pablo zuloaga, alcalde de bezana

«A finales de la década de los noventa comenzó un modelo urbanístico de viviendas unifamiliares grandes y con terreno. Eso, junto a la cercanía a la capital y las buenas comunicaciones, generó que vinieran a vivir familias de alto poder adquisitivo», precisa su alcalde de Santa Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga, quien también señala que, «desgraciadamente, la distribución no es homogénea». La renta per cápita en el casco urbano de Bezana y Mompía no tiene nada que ver con la de las zonas residenciales de Soto de la Marina y Sancibrián: «Hay familias que lo pasan realmente mal y por eso hace falta que el Ayuntamiento se siga involucrando con ellos». Además, afirma que este modelo de crecimiento tan disperso encarece mucho la prestación de los servicios.

¿Qué pasa con Torrelavega?

Algunos son municipios centrados en los servicios, otros más industriales o turísticos... Pero todos los más ricos tienen en común -Liendo puede ser la excepción que confirma la regla- que están entre los más poblados de la comunidad autónoma. «Existe una relación directa entre la riqueza y el número de residentes», cuenta David Cantarero, profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Cantabria. Entonces, ¿por qué para encontrar a Torrelavega en esa lista hay que bajar hasta la vigesimoctava posición?

A priori, hay dos explicaciones. En primer lugar, la continua pérdida de población y el envejecimiento de sus habitantes a lo largo de la última década. Este problema también lo tiene Santander, pero en ese caso se corrige para que siga estando entre los municipios más ricos por el efecto de «capitalidad», que provoca que allí se desarrolle casi la mitad de la actividad económica de toda Cantabria.

Pero quizás más peso que la cuestión demográfica tenga el elevado índice de paro. La renta que ingresa una persona que está cobrando un subsidio por desempleo siempre es menor -por lo menos en teoría- que la que ingresa el que tiene un sueldo. Según el Ministerio, los declarantes torrelaveguenses ingresaron a lo largo de 2015 exactamente 22.314 euros, 7.000 menos que los vecinos de Bezana y 5.000 menos que los de la capital. «Es otra muestra más de que se deben combinar con urgencia programas de ayudas públicas con medidas de atracción de actividad económica y especialización productiva en la comarca», subraya el experto.

Los que menos

En el lado contrario, el municipio cántabro en el que sus vecinos tienen menor renta bruta es Soba. Allí, declaran de media menos de la mitad que en Santa Cruz de Bezana, tan solo 12.810 euros. «Influyen sobre todo las bajas jubilaciones del mundo rural», entiende su alcalde, Julio Fuentecilla. Y pone un ejemplo bastante evidente: «cualquier trabajador por cuenta ajena que viva en una ciudad puede tener una pensión que alcance los 1.000 euros fácilmente, mientras que aquí es raro que pase de 700 euros. O incluso menos». Y en aquellos casos en los que son superiores es porque han cotizado por encima de los baremos normales. Por eso casi todos los municipios que están en la parte baja de la clasificación son aquellos en las que su actividad económica es primordialmente primaria. Es decir, zonas ganaderas.

Sane

«La renta es mayor en las zonas urbanas, pero puede haber excepciones cuando el lugar tiene una especialización productiva fuerte que le haga aumentar su renta per cápita, atraer actividad económica o ayudas públicas», explica Cantarero. Esto no ocurre ni en Soba ni en los municipios que le siguen como Valderredible (16.191 euros de renta media por declarante), Rionansa (16.652), Villacarriedo (16.872), Solórzano (17.215), Cabuérniga (17.389) y Selaya (17.482). En todos prima la actividad ganadera, están escasamente industrializados y en ellos el sector servicios no es especialmente potente.

Fuentevilla matiza que aunque sus convecinos sean los que menos declaran de toda la región por ese factor de ruralidad que incide en la economía, también hay que tener en cuenta que el «coste de la vida» en los pueblos es más reducido que en una ciudad: «Eso se nota mucho en el día a día. Con menos dinero puedes hacer más. Cualquier servicio aquí es más barato».

Los vecinos de Santa Cruz de Bezana también son los que tienen más renta disponible. Es decir, la que resulta de restar a la renta bruta todos los impuestos y las cotizaciones sociales a las que tienen que hacer frente. En total, 23.883 euros. A pesar de ello, esta localidad se cae por primera vez del top 100 nacional -en 2014 era el número 95 y en el último ejercicio el 131-, que encabeza el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, con una renta media de 69.136 euros por declarante. Le siguen Sant Fuitós de Bages (67.806) y Boadilla del Monte (51.773).