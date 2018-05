El Gobierno opta por alargar el espigón oeste para mejorar el acceso al puerto de Suances Los trabajos que realizará el Ejecutivo regional mejorarán el acceso al puerto de Suances. / Luis Palomeque El estudio, realizado por el Instituto de Hidráulica Ambiental, estima que las olas se reducirán en un 60% en la zona de la barra SARA TORRE Santander Viernes, 18 mayo 2018, 07:03

El Gobierno de Cantabria planteó ayer en Suances la solución que propone para el problema de accesibilidad que actualmente presenta el puerto, que consistiría en la prolongación del espigón oeste de la ría, lo que permitirá reducir la altura de la ola en la zona de la barra en torno a un 60%. El director general de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, expuso ante el púbico interesado, en su mayoría pescadores, la opción planteada por el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria) como medida para resolver el problema existente en el acceso al puerto de Suances y estuvo acompañado por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y el Consejero de Obras Públicas, José María Mazón. También asistió el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, así como varios concejales.

Revilla depositó toda su confianza en el IH Cantabria, «quien considera esta la mejor solución para garantizar la seguridad de los barcos y las personas» y también «la de menor impacto ambiental». Por lo tanto, aseguró que en lo que le competa al Gobierno, es decir, lo referido a la preparación de estudios y documentos previos que sean necesarios para ponerlo en marcha, «se hará lo antes posible», tiempo que Gochicoa concretó en «un plazo de un año, y antes de las elecciones, para cumplir con los compromisos». Sin bien, el presidente, reconoció que hay otros trámites en los que no se puede calcular el tiempo que se tardará pues dependen de otros organismos.

El presidente argumentó la confianza en el IH Cantabria porque «está considerado recientemente como 'proyecto emblemático' de España por parte de la Unión Europea y en él trabajan 150 investigadores de altísima cualificación».

Por su parte, Mazón expuso que desde el comienzo de la legislatura, su consejería está trabajando en esta idea, «que es un proceso muy complicado, y por eso va pasando el tiempo», a pesar de que, como explicó, «al presidente le gustaría que se hiciera ya, pero eso no se puede».

Sobre los pasos a seguir, dijo que se van a encargar inmediatamente los estudios de hidrodinámica y los estudios de sedimentos que hay que hacer para preparar el anteproyecto y someterlo a información pública, «algo que se va a empezar ya y al mismo tiempo». Es decir, que se necesita declaración de impacto ambiental y de Costas.

En la exposición sobre la solución planteada por Obras Públicas, Gochicoa recordó que el problema de la entrada de la barra es «un problema histórico», al que se le han intentado buscar soluciones durante muchos años y para el que «hasta ahora, al menos, no había una solución definida». Según él, el acceso al puerto entraña una serie de riesgos por la poca profundidad de la zona y por la fuerza del oleaje. «Todos hemos visto vídeos de pescadores jugándose el tipo a la hora de entrar o de salir», comentó.

Gochicoa expresó así que sabiendo el problema, hasta ahora no se había dado con la solución, y que «todas las soluciones que había habido hasta ahora eran para intentar evitar la arena dentro de lo que sería el canal, intentar que la ola no rompa». «El problema es que ahí hay millones de metros cúbicos de arena y la única solución para que la arena no entrara al canal sería irnos más allá de lo que sería la línea imaginaria que parte de la punta del Dichoso, lo que elevaba muchísimo el impacto económico y el impacto ambiental».

En busca de otro tipo de soluciones, los técnicos probaron con las dos opciones que tenían más claras haciendo una prueba con un tanque de los dos que tiene en funcionamiento el IH Cantabria, el de la Escuela de Caminos.

El tanque tiene una forma rectangular y ahí se reprodujo a una escala de 1:100 la ensenada. En él se hicieron las diferentes pruebas que se valoraron al final del proceso.

Una de ellas consistía en la construcción de un dique sumergido, mientras que la otra alternativa pasaba por alargar el espigón oeste de la ría, con el fin de proteger a las embarcaciones del oleaje.

La prolongación del espigón oeste permite reducir la ola «facilitando el acceso de los barcos» y consiguiendo unas condiciones de navegabilidad «mucho más seguras», de ahí que sea «la mejor opción» dados los resultados positivos que arroja el estudio de detalle.

Representantes de la Cofradía de Pescadores de Suances presenciaron las pruebas llevadas a cabo por el IH Cantabria y el modelo físico que se realizó en la Escuela de Caminos hace unos días, junto con responsables ambientales y de costas.

En el transcurso del encuentro celebrado en Suances, el director general también informó sobre los trabajos de mantenimiento acometidos por la Consejería de Obras Públicas en la dársena del puerto, que han permitido la extracción de un total de 16.950 metros cúbicos de sedimentos, depositados posteriormente en el vertedero terrestre de residuos no peligrosos de Castañeda. El Gobierno autonómico ha invertido más de 800.000 euros para acondicionar la dársena y el plazo de ejecución ha sido de siete meses.

Por otro lado, Gochicoa explicó el plan de dragado establecido para la canal y la barra de Suances, una actuación «muy complicada» que podría comenzar en la semana del 30 de mayo, siempre y cuando el tiempo lo permita, con un plazo de ejecución de un mes y un presupuesto de 170.000 euros.

En este tiempo se prevé la extracción de 25.000 metros cúbicos de sedimentos en la barra mediante una draga Barlovento y otros 10.000 en la canal con la utilización de una Dragasub.

Al término de la reunión, los pescadores manifestaron sus opiniones al respecto y pudieron preguntar sobre sus dudas.

Revilla aprovechó la visita para inaugurar precisamente las obras de dragado acometidas en la dársena del puerto, las cuales favorecen la navegabilidad de las embarcaciones por la zona en condiciones de seguridad.