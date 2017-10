Marea rosa contra el cáncer de mama en Bezana

Como María Santiuste. Ambas batallan contra el cáncer de mama. Van camino de superarlo, pero no hay que «bajar la guardia». Javier y Pedro también lo son. Porque demuestran a sus parejas que en esta lucha no están solas, que cuentan con su apoyo. Como hoy, en la XII Carrera de la Mujer de Santa Cruz de Bezana, que volvió a teñir por completo de rosa la localidad cántabra. Y ya van doce años. Hasta el tiempo acompañó, con una tarde completamente veraniega: los termómetros superaban los 25 grados en el momento de la salida.

«Tener cáncer no significa que te vas a morir. Hay que transmitir ánimo, esperanza, a todas las que afrontan la enfermedad. Esta carrera es una gran idea para que la gente se entere de lo que es el cáncer de mama y se conciencie y para apoyarnos entre todos», reflexionaba González antes de emprender la marcha.

Más de 4.000 personas procedentes de muy diversos puntos de la región tomaron parte en la prueba, batiendo el récord establecido el pasado año, cuando se dieron cita 3.600. Cada año, más. Personas que sufren la enfermedad, familiares, amigos, grupos de adolescentes, abuelos, bebés en carrito... y hasta perro mascotas... Andando o corriendo. Cada uno participó en la carrera como quiso o pudo. Pero todos portando camiseta rosa, color convertido en símbolo característico de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que afecta a 26.000 nuevas mujeres cada año en España. Y todos vencieron, independientemente del orden en el que cruzarán la línea de meta después de tres kilómetros de recorrido por el núcleo urbano de Bezana.

Porque el objetivo de la carrera es solidario, no competitivo: concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama –el tercero más frecuente en la región tras el de colon-recto y el de pulmón– y recaudar fondos para luchar contra esta lacra. Y la masiva participación de este sábado habla de objetivo conseguido. De otro paso adelante dado en medio de esta lucha diaria.

Todos los fondos se destinarán íntegramente a la Asociación para la ayuda de mujeres con Cáncer de Mama (Amuccam) de Cantabria para colaborar en sus programas de apoyo psicológico a las mujeres que sufren esta enfermedad. Para inscribirse era necesario abonar 1 euro a modo de donativo. El pasado año, con 3.600 participantes, el montante ascendió a 5.402 euros euros. El de esta edición, que se dará a conocer a lo largo de la próxima semana, seguro que supera también esa cifra. La solidaridad no entiende de límites.

Luis Palomeque

«Hacen falta más iniciativas como ésta. Deberían sumarse más municipios y que no fuese sólo una vez al año», expresaba Teresa García, de Villaverde Pontones. Acudió hasta Bezana junto a su marido, sus dos hijas y varias amigas para mostrar su solidaridad con todas las personas que sufren una enfermedad que ella ha vivido muy de cerca. «Tengo distintas amigas con cáncer de mama, algunas lo han superado ya, otras no; mi padre murió a raíz de un cáncer...», relata.

La importancia de la detección

La presidenta de Amuccam, Toñi Gimón, no faltó un año más a la cita. «Tal muestra de solidarida me emociona, estoy muy satisfecha, como siempre», manifestaba antes de mandar un sentido «agradecimiento» al Ayuntamiento de Bezana y a todos los participantes de una carrera que «hace visible una lucha mucha veces invisible» y que supone «una clara apuesta por la esperanza».

Gimón destacó que «la investigación, la inversión y la prevención» son tres pilares fundamentales para luchar contra esta lacra y alertó sobre la importancia de realizarse revisiones periódicas, porque no hay mejor lucha que la detección precoz. La clave es identificar al enemigo a batir antes de que desplegue sus células cancerosas y se ponga la coraza que complique la lucha por la curación. Según las últimas estadísticas dadas a conocer, alrededor de un 75% de las cántabras en edad de riesgo han participado en el Programa de Detección Precoz, dirigido a mujeres de entre 50 y 69 años. Una cifra alta, pero que revela que hay un 25% que no lo hacen. El de hoy fue un día tan bueno como cualquier otro para recordar a madres, hijas, hermanas o parejas que se hagan una revisión, que no lo dejen para el año que viene.

«Estoy orgulloso de ver como Bezana se ha vuelto a teñir de rosa un año más», indicó por su parte Pablo Zuloaga, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana –y secretario general del PSOE de Cantabria– antes de dar salida a la prueba. El consistorio organiza desde hace 12 años la prueba con la colaboración del Gobierno regional, siempre como preludio a la celebración del Día del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

«Que las mujeres que sufren el cáncer en ningún momento se sientan que están solas, que sientan que la ciudad de Bezana, el municipio y toda Cantabria está con ellas», subrayó Zuloaga, que mostró su «admiración» por todas las asociaciones que trabajan día a día en el apoyo a las mujeres con cáncer de mama» y tuvo un cariñoso recuerdo a las peluqueras de Bezana que durante toda la jornada realizaron cortes de pelo ‘solidarios’. El alcalde, que participó en la carrera acompañado por gran parte de los concejales de este municipio, quiso agradecer igualmente el apoyo del Gobierno de Cantabria para «hacer posible» la fiesta que se vivió hoy en la localidad.

Un apoyo que se visibilizó además con la presencia de Francisco Fernández Mañanes, consejero de Educación, Cultura y Deporte; Gloria Ruiz, directora general de Deportes; Isabel Fernández, directora general de Innovación y Centros Educativos; y el diputado Víctor Casal, que también se sumaron a la marea rosa. Mañanes felicitó al consistorio por esta iniciativa «orientada a mostrar la solidaridad de hombres y mujeres con las mujeres que padecen cáncer de mama, un problema que nos toca o ha tocado a todos», para a continuación concienciar sobre «la importancia de la prevención».