Podemos-IU pide la dimisión de Milagros Bárcena, su socia de gobierno en Bezana La responsable de Hacienda asegura que la petición de cese de su socio de Gobierno Luis del Piñal le ha cogido «por sorpresa» SHEILA IZQUIERDO BEZANA. Sábado, 3 febrero 2018, 09:50

Asamblea Ciudadana Por Bezana, la coalición formada por Podemos e IU que gobierna en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana junto al PSOE, PRC y ADVI, pidió ayer la dimisión de la líder de esta última agrupación -a su vez concejala de Cultura, Economía y Hacienda-, Milagros Bárcena, tras el «escándalo» suscitado en el proceso de adjudicación de la gestión de la escuela de música municipal.

Como para su portavoz, Luis del Piñal, no es la primera polémica que salpica a la concejala, a quien acusó de haber actuado en algunas ocasiones con «cinismo» y «deslealtad», la dimisión solicitada por su grupo debe ser «inmediata». Una postura remitida ayer a través de un comunicado y que cogió «por sorpresa» a la propia aludida, quien aseguró que no solo «no» dimitirá, sino que «valorará» la postura a adoptar.

Y es que Milagros Bárcena defendió ayer la «buena sintonía» que ha existido siempre entre ambos, incluso la defensa de Del Piñal a la postura de Bárcena respecto a la escuela de música en el último Pleno en el que desde la oposición se preguntó por este asunto. «Por eso, no me cuadra. No me cuadra que ahora pida mi dimisión», enfatizó la concejala, quien sospecha que la intención de apartarla del gobierno no nace de su compañero, sino que procede «de más arriba» en su partido.

No obstante, añadió, «valorará» en los próximos días qué postura adoptar al respecto, ya que, dejó entrever, la petición de dimisión por parte de su socio, dejará sin duda un poso.

Fuentes cercanas al alcalde de Santa Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga, aseguraron ayer que si bien no se realizarán, de momento, valoraciones al respecto, ya que es una petición por parte de un grupo del gobierno, en los próximos días los miembros del PSOE, PRC, ADVI e IU-Podemos mantendrán una reunión para exponer sobre la mesa este asunto.

Lo cierto es que Del Piñal, a su vez concejal de Participación Ciudadana, ha vertido duras críticas contra la gestión de la edil de Hacienda que no han pasado desapercibidas.

Según dijo en el comunicado, en la mesa de contratación, Milagros Bárcena afirmó «que se habían facilitado los currículos de profesores» a una de las empresas que se habían presentado al concurso. Una afirmación que para Luis del Piñal es «una irregularidad tan grande debe conllevar la dimisión inmediata de la persona responsable, sea quien sea y se haya hecho con dolo o no».

Y para él, no es este el primer escándalo que salpica a Bárcena, quien, «como máxima responsable de Economía y Hacienda ha delegado la búsqueda de responsables en la estafa por valor de 60.000 euros que se realizó tras la suplantación de identidad de una empresa concesionaria del servicio municipal de jardinería».

Por si fuera poco, añadió, es necesario añadir «la falta de confianza» en esta edil, «que ha llegado a votar en contra de decisiones tomadas previamente por el equipo de gobierno, en un ejercicio de cinismo y deslealtad».

Desde Podemos Bezana, continuó, se valora de forma «muy positiva» el trabajo realizado por el equipo de gobierno del que forma parte y por ello, «no pueden permitirse que casos como estos enturbien el buen hacer de este Ejecutivo». En este sentido, «si esta petición se materializa y se realiza un cambio de responsable de Economía y Hacienda», el partido de Del Piñal espera que «esto venga acompañado de una propuesta progresista en materia fiscal, un aumento de la bonificación del IBI para familias en situación precaria o numerosas, además de una bonificación para edificios sostenibles, y la implementación de un impuesto sobre construcciones y obras».

Espera verse acompañado

Y es que, el grupo de IU-Podemos aprovechó para decir que «los proyectos políticos están por encima de las personas» y que, por eso, «animamos al resto de nuestros compañeros de la Corporación municipal a que se unan a nuestra petición en pos de continuar con un proyecto ilusionante para la ciudadanía de Santa Cruz de Bezana que ha supuesto un antes y un después en la forma de hacer política en nuestro municipio», dijo. Es más, desde el partido de Del Piñal expresaron que «estamos seguros que ADVI podría ofrecer nuevas posibilidades e ilusión con una renovación entre sus filas».

«Con los logros tan positivos que ha conseguido este equipo de gobierno se nos hace especialmente difícil apuntar a un compañero, a pesar de que se haga con el único objetivo de continuar mejorando día a día», añadió Del Piñal. Y es que, en palabras de la coalición morada, «los problemas se han ido enquistando, complicando el trabajo diario, llegando a uno de sus máximos cuando se han usado los Concejos Vecinales -organizados por la concejalía de Participación que lleva el propio Del Piñal- como plataforma de precampaña, algo intolerable».