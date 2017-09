La Asociación Genoz renuncia a la gestión de la Casa de Cultura de Cacidedo El Consistorio se reunirá en los próximos días con el colectivo para intentar llegar a un acuerdo que permita su continuidad al frente del centro SAMIRA HIDALGO Camargo Jueves, 21 septiembre 2017, 08:43

Tras más de 20 años al frente de la gestión de la Casa de Cultura Francisco Díez Díez, de Cacicedo, la Asociación Cultural Genoz renunció el pasado mes de julio a la regencia de la misma debido a varios acontecimientos de los últimos meses y al sentimiento de falta de reconocimiento a su trabajo de gestión.

El pasado lunes se celebró una reunión entre las distintas asociaciones de la Casa de Cultura para comunicarles este cambio de situación. Juan Salmón, presidente de la Asociación Genoz, aseguró tener documentado que lleva intentando hablar con la alcaldesa desde febrero de este año. De hecho, explicó que «en un escrito que entró en el registro el pasado 18 de julio dirigido a la alcaldía, se le hacía saber que la junta directiva de la asociación acordó por unanimidad que en relación al acuerdo del 2 de mayo de 1995 con el Ayuntamiento de Camargo por el cual Genoz se comprometía a gestionar, organizar, vigilar y cuidar la Casa de Cultura, la asociación se ve en la tesitura de valorar desvincularse provisionalmente del acuerdo en caso de no obtener el compromiso y apoyo por parte del Consistorio que permita garantizar el correcto desarrollo de las mencionadas funciones».

Además, en el mismo escrito se comunicaba la intención de acercar posturas para lo que se abría un periodo de dialogo hasta el 30 septiembre, fecha en la que se tomará «una decisión definitiva».

Según indicó Salmón, «actualmente hay mucha carga de trabajo» pero que han continuado con la gestión «porque dentro del acuerdo había unas compensaciones que hace años varios que no se dan». Además, declaró que «no se entiende que la gestión de una Casa de Cultura que acoge a varias asociaciones, no le cueste un duro al Ayuntamiento. Se emplea mucho tiempo, esfuerzo y dialogo y se pone mucho dinero que sale de nuestra asociación».

Por su parte, la alcaldesa Esther Bolado, aseguró que la reunión se celebrará en estos días. «Se trata de una asociación de las que más actividades tienen y tenemos una relación extraordinaria. De hecho, en estos años de legislatura hemos atendido casi todas sus peticiones de mejora de la Casa de la Cultura», afirmó Bolado.

Sorprendida por la renuncia de la asociación a la gestión de la Casa de la Cultura, la regidora comentó que espera que todo sea un «malentendido».

Acuerdo en el Pleno

Por otro lado, algo que no ha sentado nada bien a la asociación es la decisión por parte del Ayuntamiento de otorgar prioridad a un grupo de vecinos de Cacicedo para utilizar las dependencias de la Casa de la Cultura con motivo de las gestiones por el trazado de la Red Eléctrica Española. «Me enteré en el mismo momento de la celebración del Pleno de este asunto. En él, los 21 concejales estuvieron de acuerdo en este tema, a pesar de que nosotros tenemos un acuerdo desde el año 1995», indicó el presidente.

A este respecto, la alcaldesa aseguró que no han firmado nada en un Pleno sobre la gestión de ninguna asociación. «Si ha pasado algo, yo no me he enterado», señaló Bolado, quien comentó que alguna de las posibles soluciones, en caso de que no se llegue a un acuerdo con Genoz, es que alguien de la asociación se pusiese al frente y, si no, que lo gestionase otra asociación.

Por su parte, Salmón destacó que cuando se celebre la reunión expondrán al Ayuntamiento seis puntos que se deberán cumplir para que la junta directiva retome la gestión, haciendo hincapié en que están abiertos a conversaciones y que les gustaría llegar a un acuerdo.