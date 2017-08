Asombro, entre magia, humor y malabares La compañía cántabra Café de las Artes representará ‘Tachán’. / Javier Cotera Camargo El II Festival Internacional de Circo de Camargo ofrecerá, del 1 al 3 de septiembre, doce espectáculos callejeros a cargo de once compañías procedentes de España, Italia, Reino Unido y Etiopía ROSA RUIZ Santander Viernes, 11 agosto 2017, 17:17

Suena el despertador. Me levanto de la cama y como cada día me preparo un café. De repente, en mi mano, en lugar de una taza aparece un zapato. Con él en la mano busco una respuesta y encuentro una mujer...» La escena que parece sacada de una película de misterio forma parte, en realidad, de uno de los espectáculos de circo que proliferarán durante los primeros días de septiembre en Camargo. Será en el marco del Festival Internacional de Circo que, por segundo año, convertirá cuatro espacios públicos de Maliaño y Muriedas en una gran pista en la que medio centenar de artistas de cuatro países asombrarán al público y apelarán a su espíritu más solidario. La alcaldesa, Esther Bolado; la concejala de Cultura, María Fernández Haya y Marta López Mazorra, directora del Festival, presentaron la programación que se desarrollará los días 1 al 3 de septiembre. En total se ofrecerán 12 espectáculos en la Plaza de Constitución y la calle peatonal junto a esta plaza, el Parque Lorenzo Cagigas y la Plaza Fombellida.

Programa Espectáculos El asombroso Dave Wonderthing’. ‘Sueños de arena’, ‘Tachán’. ‘Entredos’, ‘Oopart’, ‘Encerrona’, ‘The rise of the moon’, ‘Taller de circo La Berta’, ‘Tandarica circus’, ‘Meen in coats’, ‘El soplido mágico’, y ‘Ludo’ Escenarios Plaza de la Constitución, Peatona del la Plaza de la Constitución, Parque Lorenzo Cagigas y Plaza Fombellida. Escenarios Plaza de la Constitución, Peatona del la Plaza de la Constitución, Parque Lorenzo Cagigas y Plaza Fombellida.

La nueva edición de Circam, que permitirá disfrutar de espectáculos de compañías de gran prestigio de España, Italia, Reino Unido y Etiopía, arrancará el viernes, día 1 de septiembre, a las 19.00 horas, con el espectáculo El asombroso Dave Wonderthing’. En se mezclan la magia, el humor y el suspense. A este montaje, que llega de la mano de Capitán Maravilla «un artista que como mínimo no te dejará igual», según la directora del Festival y que tendrá lugar en la calle peatonal junto a la Plaza de la Constitución, le seguirá, a las 22:00 horas, ‘Sueños de Arena’, a cargo de Borja Ytuquepintas, en la Plaza de la Constitución. «Estamos acostumbrados a ver el arte como una cosa que perdura en el tiempo, pero también puede ser efímero», explicó López Mazorra y es que en este montaje el artista, con la ayuda de música, hará una obra de arte con arena que durará, eso, lo que dure es espectáculo.

El sábado 2 de septiembre la actividad arrancará a las 13.00 horas con ‘Tachán’, de Café de las Artes, en la zona peatonal de la calle Constitución. Es el guiño del festival a Cantabria y a una de las compañías que más hace por el circo en esta región, junto a Malabaracirco que ya participó en la edición pasada. A las 18.00 horas de esa misma jornada, el Parque Lorenzo Cagigas acogerá el espectáculo ‘Entredos’, del grupo catalán Capicúa. Se trata de la obra que se inicia con ese sonido del despertador y el zapato que se convierte en café. «¿Estoy soñando? ¿Estoy despierto?», parecen preguntarse los artistas. Más tarde, a las 19.00 horas, los andaluces Tresperté representarán ‘Oopart’ en la Plaza del Alcalde Fombellida en la zona de Cros. Tampoco nada es lo que parece en esta obra que invita al espectador a viajar a través del tiempo.

Arriba, escena de ‘Sueños de arena’. En el medio, Pepe Viyuela. Abajo, el 'Taller de circo La Berta’.

El gran Pepe Viyuela

Pepe Viyuela, uno de los grandes nombres de esta edición, ofrecerá su espectáculo ‘Encerrona’, ese mismo sábado, a las 20.00 horas en la Peatonal de la Plaza de la Constitución. Al finalizar, además, expondrá al público algunas de las acciones que desarrolla la ONG Payasos sin fronteras. La jornada concluirá, a las 22.00 horas, con la compañía etíope Fekat Circus, que traerá a Camargo su espectáculo ‘The rise of the moon’, a la Plaza de la Constitución.

El último día, domingo 3 de septiembre, la compañía catalana Passabarret ofrecerá, a las 12.00 horas en el Parque Lorenzo Cagigas, su ‘Taller de circo La Berta’, para que el público disfrute a sus anchas de una carpa en la que no hay actores, y, a las 13.30 horas, llegará el espectáculo ‘Tandarica Circus’ a la Plaza de Fombellida. Por la tarde, se podrá disfrutar, a las 18.00 horas en la peatonal de la calle de la Constitución, del espectáculo ‘Men in coats’, de la compañía británica del mismo nombre, mientras que en la Plaza Fombellida, a las 19.00 horas, los italianos Bubble on Circus pondrán en escena ‘El soplido mágico’. El festival se clausurará con la compañía andaluza Ludo que representará el espectáculo del mismo nombre, a las 20.00 horas, en la Plaza de la Constitución.