Aumentan las sanciones a dueños de perros por actos incívicos en Camargo Camargo ha aumentado las sanciones a propietarios de perros. / Andrés Fernández Las multas de 2017 ya superan a las del pasado año, mientras que el Ayuntamiento estudia instalar otro parque canino en Punta Parayas ALEXANDER AGUILERA CAMARGO. Martes, 8 agosto 2017, 07:34

Durante el pasado año doce personas fueron multadas en el municipio de Camargo por quebrantar alguna de las normas de obligado cumplimiento en relación con su mascota. Aunque con estas sanciones el Ayuntamiento pretende educar a la ciudadanía, en lo que ha transcurrido de año ya se ha superado esta cifra. Entre las trece multas que se han impuesto, ocho de ellas han estado relacionadas con razas de perro potencialmente peligrosas, ya sea por no llevar bozal o no tener la documentación necesaria para un can de este tipo. Las otras cinco han sido causadas por llevar al perro sin atar o no recoger sus excrementos.

La alcaldesa del municipio, Esther Bolado, asegura que el principal objetivo es «educar a la ciudadanía, tienen que saber la responsabilidad que conlleva tener una mascota». Con este objetivo, se creó el pasado año el Plan Medioambiental con distintas iniciativas como ayudas económicas del 50% en la colocación del chip o la creación de un censo real de mascotas. Por otra parte, se creó en abril del 2016 una zona exclusivamente para perros en el polígono de Cros, cerca del edificio Ecoplar que, según Bolado, «está teniendo una gran acogida, mucha gente coge el coche para acercarse. Además, aunque no es nada fijo, tenemos en mente crear otra área de este tipo en Punta Parayas». Entre los objetivos que persiguen estas medidas está el de reducir el número de abandonos, ya que solo durante 2016 se produjeron más de 800.