Camargo gana otra batalla legal por los salarios de sus exbomberos voluntarios Camargo aún mantiene litigios judiciales con sus antiguos voluntarios de Protección Civil. / Elena Tresgallo Los tribunales vuelven a rechazar la demanda de uno de los antiguos miembros en la que exigía al Ayuntamiento el cobro de 93.000 euros JESÚS LASTRA CAMARGO. Miércoles, 1 noviembre 2017, 10:58

El Servicio de Extinción de Incendios de Camargo cumple justo ahora un año desde su entrada oficial en funcionamiento. El municipio tiene una nueva Agrupación de Protección Civil basada en el carácter altruista de la labor de sus integrantes. Pero el Ayuntamiento aún vive en los tribunales diversos coletazos del que ha sido un grave conflicto con los voluntarios que atendían las emergencias en la zona, que derivó en que se les reconociera una relación laboral a 17 de ellos, 14 de los cuales forman actualmente parte de la plantilla como personal laboral en el Parque de Bomberos de Trascueto. Uno de los últimos 'rescoldos' es el relativo a las reclamaciones salariales de varios de estos trabajadores tras el cierre de la antigua Agrupación y la puesta en marcha del servicio ordenado. No obstante, recientemente el Consistorio ha respirado aliviado tras conocer que la Justicia ha rechazado de nuevo una demanda de uno de los bomberos no profesionales en la que reclamaba casi 93.000 euros en retribuciones no percibidas.

Así lo ha resuelto la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en una sentencia del día 23 en la que ratifica el fallo dictado por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander el pasado 27 de marzo después de que uno de los voluntarios a los que la Inspección de Trabajo, primero, y los juzgados, después, reconocieron el mencionado vínculo laboral con la Casona exigíera el pago de 92.758,94 euros. No obstante, la Sala de lo Social ha denegado tal petición al entender que se produce una incompatibilidad toda vez que el interesado venía llevando a cabo desde 2008 labores como funcionario interino en calidad de técnico informático (en horario matutino) y «que tal prestación de servicios es incompatible con el desempeño como personal laboral» en la Agrupación de Protección Civil liquidada.

En concreto, la reclamación salarial se retrotraía a junio de 2012 y abarcaba hasta el mismo mes de 2016, incluyendo todo el primer semestre del pasado año, cuando la Agrupación quedó clausurada y no se prestó actividad. Su dedicación como voluntario era del 60%, según se recoge en la sentencia, con una antigüedad reconocida desde noviembre del año 2000 y salario bruto mensual que arrojaba una media de 468 euros.

Un millón de euros

El Ayuntamiento ya oteaba la primavera pasada un nuevo frente judicial con este tipo de reclamaciones como elemento nuclear, es decir, los emolumentos que los demandantes entendían que debían de haber percibido mientras realizaban labores como integrantes de Protección Civil y hasta que firmaron su contrato el verano pasado para incorporarse a la plantilla municipal tras el cierre del Parque.

De hecho, el Consistorio rechazó en febrero a través de una Resolución de Alcaldía 17 solicitudes por presuntos estipendios sin cobrar de los voluntarios que sumaban 1.064.754 euros. Entre las mismas se encontraba la de este empleado interino que el TSJC acaba de desestimar.