Camargo solivianta a la Junta Vecinal de Maliaño al anular la ayuda anual por el mercadillo Mercadillo semanal del parque de Cros de Maliaño. / Alberto Aja El Ayuntamiento, que ya bajó la subvención de 24.000 a 12.000 euros en 2016, sostiene que no hay nada escrito para avalar tal compensación JESÚS LASTRA Camargo Martes, 4 julio 2017, 08:23

La mala relación que el Ayuntamiento de Camargo mantiene con algunas de las juntas vecinales del municipio, todas salvo Escobedo tuteladas por el Partido Popular, ha generado una nueva trifulca política. En este caso, las quejas provienen de la pedanía de Maliaño, que ha visto cómo el gabinete PSOE-PRC eliminaba la subvención que venía percibiendo en los últimos años como compensación por la celebración semanal del mercadillo emplazado en el Parque de Cros.

El culebrón no es nuevo, pues ya el año pasado el Consistorio metió la tijera en esta partida y la dejó en la mitad, pasando de 24.000 a 12.000 euros. En 2017, en cambio, la consignación es cero, lo que ha soliviantado al presidente de la Junta, Joaquín Arroyo, que recuerda que estos pagos anuales, pactados la anterior legislatura con el PP en el gobierno camargués, entroncan con la «ingente labor» que se hizo para regularizar el mercadillo y trasladarlo a Cros desde el Parque Lorenzo Cagigas. Previamente, precisa Arroyo, la gestión la hacía una empresa externa y a la Junta le daba una pequeña parte de la recaudación por las molestias. Dado que la pedanía no tenía potestad para cobrar las tasas, esa tarea la asumió directamente la Casona, y esos 24.000 euros se acordaron como contraprestación a Maliaño.

Cuestionada por los motivos por los que se ha optado por suprimir la ayuda, la alcaldesa, Esther Bolado, sostiene que «no hay nada escrito ni ningún convenio donde figure» tal transferencia anual. «No podemos hacerlo así, porque es ilegal», razona. Arroyo no cuestiona que no haya vínculo contractual, pero insiste en que es «un derecho adquirido durante años» por los vecinos de Maliaño.

La pedanía aduce que es un «derecho de años» y que el daño recae sobre los vecinos

Sentada esta premisa, la guerra política soterrada que mantiene el Gabinete PSOE-PRC con algunos pueblos sale a la luz. «En abril mandamos una carta a todas las juntas vecinales para reunirnos con sus responsables y conocer cuáles eran sus necesidades de cara a este año. Solo cuatro se reunieron con nosotros. Maliaño no fue una de ellas, igual que tampoco ha querido colaborar con las Fiestas de San Juan», detalla Bolado, que agrega que «el dinero que teníamos de la partida genérica para pedanías lo hemos repartido entre aquellas que nos han trasladado sus demandas. Si no sabemos qué necesita Maliaño, no podemos dar nada», asevera.

En precario

Arroyo, en cambio, ya ha avanzado que este año no podrá hacer frente a las subvenciones deportivas y culturales que costeaba normalmente la Junta Vecinal. «El año pasado ya hicimos un recorte del 50%, pues nos rebajaron la partida a la mitad. Ahora directamente será cero, pues casi no tenemos dinero ni para pagar nuestros gastos ordinarios».

El político local recuerda que eventos como el Festival del Cachón son sufragados en su totalidad por Maliaño, una cita que cuesta «unos 6.000 euros y para la que no nos dan nada». Para otros fastos, como las Fiestas del Amparo, «nos entregan 5.000 euros cuando organizarlas vale 22.000».

Bolado, no obstante, matiza que si la pedanía pone en conocimiento del Consistorio alguna demanda o carencia se hará lo posible por solventarla. Eso sí, nunca con cargo a la partida de juntas vecinales, ya vacía. «Si por ejemplo nos piden que arreglemos una carretera, pues el dinero saldría de servicios generales», apostilla.

El pedáneo, en todo caso, cree que esto es «un asunto político y que los únicos perjudicados van a ser los vecinos. El dinero del mercado no es para el presidente de la Junta Vecinal, sino para las agrupaciones culturales y deportivas. Y para hacer cosas. Si no tenemos fondos, no podemos organizar nada. Es sencillo de entender», sentencia.