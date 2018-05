Camargo vuelve a adjudicar a la empresa Gea Impulso Global la organización del Dos de Mayo Roberto Ruiz La oferta de 13.884 euros más IVA de esta sociedad ha sido valorada como la propuesta más ventajosa por la Mesa de Contratación municipal MARÍA CAUSO Camargo Jueves, 17 mayo 2018, 09:56

En su trayectoria contrarreloj contra las fiestas del Dos del Mayo (ahora renombradas como 'Fiesta homenaje a Pedro Velarde y al Camargo de su Tiempo'), el Ayuntamiento de Camargo ya ha anunciado que será la empresa Gea Impulso Global la coordinadora de los eventos de las celebraciones de los días 25, 26 y 27 de mayo, como ha ocurrido en los dos años anteriores.

Así lo ha decidido la Mesa de Contratación del Consistorio, que se reunió ayer para resolver la adjudicación de las festividades. Precisamente, este órgano valoró la oferta económica de 13.884 euros más IVA de Gea Impulso como la más ventajosa de las otras dos presentadas gracias, sobre todo, a las mejoras realizadas sobre el pliego técnico en cuanto al incremento en el número de actuaciones establecidas y el aumento en el número de puestos participantes del mercado tradicional montañés.

No obstante, la publicación de este concurso no vino exenta de polémica. Y es que, antes de comenzar el proceso de licitación, ya existían carteles y publicaciones de la celebración de las fiestas con el logo de esta empresa como coordinadora. Este hecho dio inicio a un cruce de declaraciones entre equipo de gobierno y PP (principal partido de la oposición). Por un lado, la alcaldesa del municipio, Esther Bolado, achacó el retraso de la publicación de la oferta y de las fiestas a los «problemas de gestión derivados de trabajar con un presupuesto prorrogado»; mientras que el portavoz popular, Diego Movellán, explicó que el cambio se debía a que «los técnicos municipales frenaron al bipartito al no aceptar que la adjudicación de la fiesta se siguiera sin llevar a concurso público».

Novedades

A poco menos de diez días para comenzar las fiestas, se ponen en marcha el diseño y la organización técnica y logística de las celebraciones. Por el momento, no se conoce la programación aunque el primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Héctor Lavín, asegura que será «muy completa» y se dará a conocer «en pocos días». El edil ha querido resaltar también la apuesta municipal por esta fiesta y confía en que «sea un éxito y para el gusto de todos».

Por el momento, algunas de las novedades que ya se conocen son el mayor número de actuaciones teatrales por el casco urbano a lo largo de los tres días, una recreación histórica relacionada con Camargo, así como la presencia del campamento napoleónico en el Parque de Cros con actividades de divulgación y entretenimiento.