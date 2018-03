«España es el segundo país con más obesos de Europa» Natalia Costanzo / María Causo Camargo La enfermera Natalia Costanzo, directora del curso 'Mejora tu salud reeducando el paladar' de la Escuela de Salud de Camargo, expone los beneficios de una buena alimentación MARÍA CAUSO Muriedas Sábado, 31 marzo 2018, 08:19

-¿En qué medida influyen las comidas en la salud?

-En todo. Alimentarse bien es un pilar fundamental para la salud. Las enfermeras estamos viendo, desde nuestro trabajo, un aumento brutal de las enfermedades crónicas. Vivimos muchos años pero a costa de estar crónicamente enfermo. Una enfermedad que tenemos en cuenta solo por la estética es la obesidad y no tenemos conciencia de que va asociada a la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer... Mucha gente desconoce que la obesidad predispone a tener muchos tipos diferentes de cáncer. Por eso, comer bien es un pilar necesario para envejecer con la mayor salud posible.

«La industria alimentaria es nuestro peor enemigo porque crea productos grasientos y azucarados a los que nos hacemos adictos»

-¿Cómo se educa el paladar?

-El primer paso es enseñarles a los alumnos qué no tienen que comer y por qué. La industria alimentaria se ha convertido en nuestro peor enemigo porque crea productos, a los cuales nos hacemos adictos porque tienen mucha grasa, mucho azúcar y están muy ricos. Es ahí donde tenemos que entender que eso no lo podemos comer.

-¿Se prohíben alimentos?

-No es prohibir, es entender. No hay prohibiciones. La primera clase del taller se titula 'El impacto de la publicidad de la industria alimentaria a la hora de comprar'. El 80 o 90% de los anuncios dirigidos a niños incumplen la normativa de autorregulación y tenemos que ser conscientes de que esto no puede ser. Cuando los alumnos ven esto, les abro los ojos y después, les explico las proporciones del plato saludable y lo que deben comer. Todos sabemos lo que es comer sano pero tenemos que entender porqué no tenemos que comer todo lo que nos rodea y qué nos ha hecho obesos a largo plazo.

-¿Qué es un obeso a largo plazo?

-Significa que la obesidad se gana a largo plazo y no tiene que estar ligado a estar estéticamente muy gordo. Es igual que las enfermedades crónicas, la obesidad se va ganando poco a poco. No sé si somos conscientes que España es el segundo país con más obesos de Europa, detrás de Inglaterra. Pensábamos que los ingleses lo hacían muy mal y ahora estamos casi a sus niveles.

-Antes hablabas del plato saludable, ¿en qué consiste?

-Es un experimento de Harvard donde la mitad de la proporción de lo que tu comas al día deberán ser vegetales, entre ellos frutas, un cuarto cereales integrales y otro cuarto proteínas. En el curso, cuando empiezo a montar menús, los alumnos me dicen que su comida gira en torno a la carne o al pescado que comen. Yo les digo que no, que el plato debe girar alrededor del vegetal. Por un ejemplo, un brécol acompañado de un poco de quinoa y unos taquitos de pollo. Esa sería una comida perfecta aliñada con un chorro de aceite de oliva virgen extra. Las proporciones y la calidad de los alimentos que comemos también son muy importantes.

-¿Leche sí o no?

-Sí, yo la hago natural de avena pero de vaca también se puede tomar, aunque sin abusar. En España abusamos demasiado de los lácteos. La mejor forma de consumirlos es fermentados en forma de yogur, pero hay que elegir yogures sin edulcorantes artificiales. Estas sustancias son edulcorantes químicos sin calorías que, de alguna manera, modifican nuestras bacterias intestinales. Estas bacterias no procesan los edulcorantes artificiales y eso altera nuestra microbiótica intestinal. La obesidad está influenciada por estas bacterias.

-¿Cómo se desarrolla el curso?

-Son ocho sesiones de dos horas en clases sueltas pero interdependientes. Empezamos con la publicidad, después hablamos de la importancia de comprar mejor en mercados que en supermercados y luego conocemos los productos de temporada. Dedico dos sesiones a enseñar a leer las etiquetas de los alimentos, que es muy importante para saber lo que comemos. Hablo también del plato saludable, de como cuidar nuestra microbiótica intestinal y la última clase es un taller práctico de cocina saludable.

-¿Qué le dirías a alguien para que se apuntara al curso?

-Les diría que aprenderían a alimentarse de forma saludable evitando comer lo que no necesitan.