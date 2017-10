La Guardia Civil incide en el descontrol del uso de vales sociales en Camargo Camargo El sargento exonerado en el 'caso de los alimentos' apunta al juez el empleo de tiques ya caducados y falta de rigor en los seguimientos JESÚS LASTRA Camargo Martes, 17 octubre 2017, 07:57

Más allá del resultado definitivo que arrojen las pesquisas judiciales en torno a la gestión y funcionamiento de la Plataforma de Alimentos de Camargo, la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander está dejando claro que el programa social del Ayuntamiento distaba mucho de ser manejado de una manera óptima. Como muestra, un auto del magistrado Luis Enrique García Delgado en el que rectifica la imputación a 14 nuevas personas como supuestas autoras de un delito de malversación por la utilización de tiques sociales para adquirir comida y pescado sin ser beneficiarias del programa.

En esa resolución, la parte más importante reposa en el testimonio ofrecido en Las Salesas por un sargento de la Guardia Civil al que se incluyó en este grupo de investigados, y que demostró en su testifical los errores que recogía la documentación remitida a la causa por Eroski, donde se canjeaban los vales, de manera que las diligencias contra su persona fueron archivadas de forma casi automática.

Para más inri, el agente en cuestión había sido el encargado de pilotar la investigación policial en primer término, y en su relato ante el juez incidió en el descontrol que presidía el canje y disfrute de estas ayudas sociales. Por ejemplo, aseguró que «Eroski ha aplicado descuentos con vales ya caducados y fuera de plazo, y los ha puesto con fecha 30 de septiembre, es decir, dentro de fecha».

La Benemérita deberá elaborar una nueva lista con vecinos que abusaron del programa

Además de afear los «continuos errores» de la cadena comercial al elaborar el listado de beneficiarios de los bonos, también criticó la actuación del Consistorio, pues desde la Casona se utilizaba un código genérico cuando, en función del tipo de producto, la nomenclatura debía ser específica.

No solo eso. «Eroski tiene un total descontrol porque carece de un programa informático que supervise el uso de los tickets», lo que puede derivar en el empleo de bonos ya inservibles. «Por ejemplo, hay tiques de pañales de diciembre de 2015 que se cobran en septiembre de 2016».

Vecinos con 20 bonos

El sargento también precisó en su comparecencia en la causa que «en el propio vale no se establece ninguna limitación acerca de las personas que lo pueden utilizar». A más, «hasta junio de 2016 había un listado donde se identificaba al beneficiario, cantidad de vales que podía recibir y firmaba a la recepción de los vales, conociéndose así previamente los tiques que están en circulación y a quién se los están dando». Sin embargo, «a partir de septiembre (de 2016) hay un listado manuscrito con una lista de unos 1.000 nombres, que se repiten mucho pero que no especifican los vales que se entregan ni a quién. Solo se especifica el nombre de una persona que puede ser beneficiario o una tercera persona que puede o no haber sido designada por ese usuario», manifestó.

El juez insta a la Benemérita a que elabore un nuevo documento con los nombres y apellidos de los que pudieran haberse aprovechado del programa social camargués. El sargento avanza que ha habido personas que han entregado 20 vales. El tope por familia es de cinco, pues cada cupón tenía un valor de 10 euros hasta un máximo de 50 por cada hogar camargués.