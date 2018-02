Nueva barrera para el parque del 112 Actualmente, el parque de bomberos de Camargo trabaja de ocho de la mañana a once de la noche. / ET El Gobierno de Cantabria se encuentra a la espera de recibir la autorización del Ejecutivo central para crear el séptimo parque de bomberos M. CAUSO Camargo Martes, 20 febrero 2018, 07:40

Un nuevo impedimento aleja la construcción del séptimo parque de bomberos del 112 en el municipio. Las negociaciones del Ayuntamiento con el Ejecutivo Regional se encuentran paralizadas, a la espera de que Madrid desbloquee el problema. Un problema de carácter legal para proceder a su creación que hace referencia a la tasa de reposición de efectivos. Fuentes del gobierno regional han asegurado a este periódico que se encuentran «a la espera» de que el Gobierno de España autorice, a través de una nueva ley de presupuestos, la eliminación de la tasa de reposición de efectivos que restringe el crecimiento de la plantilla autonómica. Y es que, según la normativa, se necesitaría contar con una plantilla de, al menos, veinte efectivos para poner en funcionamiento el parque.

Un proyecto que podría albergar también la construcción de una base operacional que -en un principio y si Camargo fuera la zona elegida para su implantación- se edificaría en las instalaciones de los bomberos en el polígono de Trascueto, en Revilla de Camargo, aunque otra opción podría ser la de tomar directamente la base actual. El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, explicó hace ya un año que este servicio podría estar operativo antes de que acabe la actual legislatura porque es una «obra necesaria» para poder atender las emergencias que surjan en los municipios de Camargo y Piélagos.

Esta limitación legal de reposición de efectivos no afecta solo a Cantabria y son muchas otras comunidades las que han solicitado eliminar esta tasa en los servicios de emergencia y extinción de incendios, y que pasen a ser considerados como servicios públicos esenciales.

Por el momento, la ubicación de este parque tampoco es una realidad totalmente verificada. Y es que los dos municipios implicados tienen ambos más de 20.000 habitantes y, por tanto, están obligados legalmente a disponer de parque propio. Las dos administraciones presentaron al Gobierno un proyecto de gestión compartida de un servicio de emergencias que cubra estos territorios y sus áreas de influencia. Por su parte, el Ejecutivo regional encargó entonces un estudio técnico sobre la viabilidad de la medida, informe que es tajante a la hora de advertir que resultaría más plausible, desde todos los puntos de vista, que esta prestación la realizara el Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca), conocido popularmente como el 112.

También en palabras De la Sierra, el nuevo parque supondría un «ahorro de costes porque evitaría duplicar equipos» y así se ha planteado a ambas administraciones municipales. Por el momento, el Gobierno regional está llevando a cabo un informe para concretar el instrumento jurídico adecuado para articular la aportación económica de estos ayuntamientos, una que podría pasar por la fórmula de convenio o la constitución de un consorcio. Actualmente se desconocen las cantidades fijadas pero De la Sierra concreta que «el coste de funcionamiento de un parque es de 1,4 millones de euros», una cuantía a distribuir entre la administración regional y los dos consistorios.

Situación particular

Si bien es cierto que Camargo se encuentra en una situación particular. Y es que, hasta 2017, los parques de titularidad municipal eran cuatro y uno de ellos, el de voluntarios, era el de Camargo. Mientras, los otros tres de profesionales se encuentran en Castro Urdiales, Santander y Torrelavega. Esto, sumado a varias resoluciones judiciales, obligó al equipo de gobierno de Camargo a incorporar a los bomberos voluntarios a su plantilla de funcionarios, a cerrar el parque de bomberos voluntarios y a crear un servicio profesional de extinción de incendios de gestión directa y titularidad municipal.

Este nuevo parque profesional comenzó a funcionar en noviembre de 2016 cuando se incorporaron a la plantilla 14 bomberos voluntarios, un personal incompleto y a todas luces escaso para atender el servicio. La situación obligó al parque a estar operativo solo 15 horas, de ocho de la mañana a once de la noche, y a partir de esta hora, ceder el servicio al 112. En cualquier caso, y aunque por volumen de población y por ubicación, la posibilidad de que el séptimo parque de emergencias del 112 se ubique en Camargo es la más elevadas, lo cierto es que no es la única que maneja el Gobierno regional. Y es que otra alternativa sería aprovechar la creación de este nuevo servicio para dotar de una mejor atención en lo que a bomberos se refiere a alguna otra zona de Cantabria que en estos momentos carece directamente de ella, aunque no es una opción que resuene con mucha fuerza.