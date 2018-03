El Pleno de Camargo insta a equiparar el sueldo de su Policía con otros municipios DM Camargo El equipo de gobierno se abstuvo en la moción presentada por el PP porque «está de acuerdo en el fondo, pero difiere en la forma» MARÍA CAUSO CAMARGO Martes, 6 marzo 2018, 07:22

Lo que parecía un pleno de mero trámite se convirtió en un intenso debate entre el equipo de gobierno y la oposición sobre los funcionarios municipales. La discusión comenzó cuando el grupo popular presentó una moción para equiparar las condiciones salariales de los policías del municipio con las de otras de policías locales.

Los agentes de Camargo tienen uno de los salarios policiales más bajos de la comunidad. Según el portavoz del PP, Diego Movellán, «la mitad de los agentes que realizan labores de patrulla y vigilancia están tratando de conseguir su traslado a otro municipio por los bajos salarios». Agregó también que esta «posible fuga» de efectivos podría hacer «peligrar la seguridad ciudadana» de los vecinos de Camargo. La moción no vinculante fue apoyada por IU, no sin antes asegurar que la propuesta incluiría la «mejora de retribución y salarios del funcionario municipal de grupos más bajos».

Por su parte, el equipo de gobierno tuvo que abstenerse ya que, en palabras del portavoz socialista, Carlos González, «estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma». Calificó además la propuesta de «irresponsable» porque «este tipo de subidas hay que proponerlas cuando de verdad se pueden sacar adelante y no para crear falsas esperanzas». Más duras fueron las palabras del concejal regionalista, Héctor Lavín, que afirmó que esta moción es «oportunista y electoralista». Igualmente, señaló que no comparte la afirmación de «a igual trabajo, igual salario» que recoge el documento. «La moción se queda coja, ya que no especifica el incremento salarial a este colectivo y no aclara si se refiere a algún municipio o a otros cuerpos», aseguró.

El PSOE presentó también una moción para aprobar los paros de dos horas convocados el día 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el apoyo del bipartito, IU, y Marcelo Campos. Por su parte, la moción regionalista que instaba al Ejecutivo cántabro a continuar los trabajos para conseguir situar en La Pasiega el gran centro logístico de referencia de la región. Una moción que fue aprobada con los votos del equipo de gobierno, los populares y Campos.

Ampliación al desarrollo

El pleno sacó adelante la propuesta para conceder a la Fundación Fondo Cantabria Coopera una ampliación de tres meses del plazo que tienen para presentar la justificación de los gastos del programa 'Educación para el Desarrollo para la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible en municipios de Cantabria' que finaliza el 31 de mayo de 2018. El voto a favor de todos los grupos políticos -con la abstención del concejal no adscrito, Marcelo Campos,- permitió esta ampliación, a través de la cual, Camargo colabora con 6.000 euros a paliar los efectos del huracán de Haití, y con 9.000 euros a la intervención del sector de la Educación en la zona afectada por el terremoto de Ecuador de 2016.

Sin embargo, quedó 'congelada' la propuesta del bipartito para asumir los gastos proporcionales de luz, agua o gasóleo que se generan en el campo de fútbol Eusebio Arce de Escobedo como consecuencia del uso que se hace por parte de los usuarios ajenos a esta instalación. Esta medida busca cumplir con el convenio suscrito entre el Consistorio y el club de fútbol que contempla que, al ser el campo utilizado también por otras entidades por autorización municipal, sea el Consistorio el que asuma dichos gastos de forma proporcional, mientras que el club local asumirá únicamente los gastos propios. Una propuesta en la que los 13 votos a favor de toda la oposición (PP, IU y el concejal no adscrito) dejaron la propuesta sobre la mesa para volverla a llevar a comisión y someterla a un nuevo debate.