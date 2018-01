El comercio de Reinosa se rebela contra la decisión de abrir el Día de San Sebastián La mayoría de los comercios reinosanos abrieron ayer y cerrarán hoy, Día de San Sebastián. / J. L. Sardina La mayoría de los establecimientos se saltaron ayer el festivo local, fijado por el Ayuntamiento, y cerrarán hoy, jornada en la que se honra al patrón ERNESTO SARDINA Santander Sábado, 20 enero 2018, 07:55

La mayoría de los comerciantes de Reinosa decidió ayer abrir los establecimientos a sus clientes y a los campurrianos en general a pesar de que el Ayuntamiento había decretado el 19 de enero como fiesta local. La medida se adoptó en el Pleno celebrado el día 3 de agosto del pasado año. En ese misma sesión también se estableció el otro festivo, el 21 de septiembre, San Mateo, que este año cae en viernes.

Entonces, con el voto favorable del PRC, PP y PSOE y el voto en contra de la concejala de Reinosa en Común (REC), se acordó que el festivo correspondiente a San Sebastián se trasladase al viernes, día 19 de enero, aunque los actos y el programa en honor al patrón se mantendrían en su fecha original, el 20 de enero (sábado). Este año la celebración estrena la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional.

En señal de desacuerdo con esta decisión, la mayoría de los comerciantes reinosanos (salvo los centros comerciales más grandes) han optado por cerrar hoy, sábado, y abrir ayer, viernes, tal y como se puede leer en los carteles que cuelgan de las puertas y los escaparates.

María Eugenia Rodríguez,de Frutería El Ferial, aseguraba ayer que la fiesta de San Sebastián es hoy, sábado, y que «al comercio pequeño no le viene bien cerrar el día de más venta que es el viernes». «Si hubiesen cambiado la fiesta de una forma completa no hubiésemos puesto pegas, pero nos han puesto la fiesta a medias: los actos el sábado con las ollas y el viernes el día festivo».

Por su parte, Luisa María Fernández, de Calzados Chátara, afirmaba ayer que «el día de San Sebastián es hoy, el día de la fiesta, y no tiene sentido cerrar un viernes».

En este mismo aspecto incidía Arturo Juan Álvarez, propietario de Bogart Moda, en la Plaza de España de Reinosa. «La fiesta es el 20 de enero y este año coincide que es sábado y por lo tanto cierro. Además -reflexionando sobre la posibilidad de abrir el Día de San Sebastián-, yo no le voy a decir a la gente que cada año elabora sus ollas frente y junto al comercio que se aparte o quite, no tiene ningún sentido».

Antonio Marco González, de Ferretería Los Pedros, un establecimiento que además hoy cumple 66 años, mostraba ayer su «disconformidad» con el cambio de fecha de la fiesta de San Sebastián. «Lo que hemos hecho es preguntar a nuestros operarios y han decidido trabajar el viernes y disfrutar del día de San Sebastián con sus cuadrillas, cocinando y degustando unas ollas. San Sebastián es una fiesta muy nuestra y nos interesa cuidarla y mimarla».

Preguntado por esta situación, el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, aseguró que es «difícil dar gusto a todos». «No hay que buscarle tres pies al gato, la decisión se adoptó en agosto pasado casi por unanimidad de los grupos políticos». «Hemos recibido solicitudes de los propios funcionarios del Ayuntamiento y de los colectivos de madres y padres de los centros escolares para fijar el festivo en viernes. Hay que tener en cuenta a todos los reinosanos, también a los trabajadores de las fábricas, y no sólo a los comerciantes», concretó Barrio para insistir que en Reinosa «se vende mucho los sábados, especialmente entre quienes pasan por la ciudad de regreso de Alto Campoo o en camino hacia localidades de Burgos o Palencia. También hacia otros municipios campurrianos».

Para Reyes Mantilla, portavoz del PP, estas decisiones «nunca contentan a todos, pero es bueno que se tomen en consenso». «Las fechas se fijaron pensando en el bien común, pero también es cierto que de producirse debemos aprender de los errores e intentar mejorar para otra vez. Es importante que se consulte a todos los colectivos», añadió.

Desde las filas socialistas, Emiliano Corral defendió la decisión adoptada por el Pleno ya que los festivos se establecen «para todos los ciudadanos y no sólo para un colectivo». «Si la fiesta local se hubiera fijado en sábado se hubieran quejado los trabajadores del Ayuntamiento o los centros escolares», manifestó Corral.

En el caso de REC, Victoria Callejo, explicó que su grupo votó en contra al considerar que «todos los reinosanos tienen el mismo derecho a disfrutar de la fiesta». Se propuso la posibilidad de pasar la fiesta al lunes, para que los comerciantes también tuvieran derecho a disfrutar de dos días de descanso, pero se desechó».