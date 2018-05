El PRC denuncia a la presidenta de la Junta de Lamadrid y concejala del PP por un perjuicio de 2,7 millones Exterior del Ayuntamiento de Valdáliga. / Sane Los regionalistas piden a la Fiscalía que investigue las cuentas de 2000 a 2016 «por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y apropiación indebida» de la edil popular en Valdáliga LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Jueves, 17 mayo 2018, 19:01

El PRC ha denunciado ante la Fiscalía a la presidenta de la Junta Vecinal de Lamadrid y concejala del PP en Valdáliga, Rosa Isabel Gutiérrez, «tras examinar las cuentas de los últimos años y encontrar 2,7 millones de euros sin justificar», según ha confirmado el vocal regionalista en dicha junta vecinal, Antonio González. El vocal denuncia a la dirigente popular «por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y apropiación indebida», llevados a cabo entre el año 2000 y el 2016.

González, quien asegura que lleva desde 2007 investigando pero que no ha tenido acceso a toda la documentación hasta el año pasado, ha presentado «tres escritos» en la Fiscalía para que se estudie la gestión de la presidenta en los montes públicos y las contrataciones realizadas con la empresa Emilio Bolado y Canteras Lamadrid. El vocal ha dicho que «tras examinar las cuentas, hemos encontrado un gran bardal, con ingresos que no aparecen en los extractos bancarios u obras de hasta 100.000 euros sin ningún proyecto, además de pagos a particulares sin justificar referentes a la Autovía del Agua», ha destacado.

Desde el PRC señalan además que «hubo graves reparos y discrepancias con la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento de Valdáliga por las contrataciones efectuadas con la empresa Emilio Bolado, que ascienden a 357.327 euros», motivo por el que solicitan que se estudie el caso. También albergan dudas con respecto al procedimiento, por lo que piden que se investiguen las facturas abonadas durante el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2012, «que no se tramitaron ni se autorizaron debidamente».

«Posiblemente estemos ante la mayor estafa de una junta local en la historia de Cantabria» Antonio gonzález, vocal del prc en la junta

Los regionalistas han informado de que la presidenta «adjudicó en el año 2001 a diferentes empresas la licencia de aprovechamiento forestal de monte Lamadrid, motivo por el que se acordó que dichas empresas debían abonar diferentes cantidades». Sin embargo, «lo que aparece abonado en las cuentas no coincide con lo que se acordó en un principio, que debería ser de algo más de dos millones de euros, según la Consejería de Medio Rural». Por ello solicitan a la Fiscalía que abra diligencias y esclarezca la adjudicación.

El tercer escrito presentado en la denuncia está relacionado con las contrataciones realizadas por la empresa Canteras Lamadrid, adjudicataria mediante subasta del aprovechamiento de piedras y áridos por un periodo de 20 años que finalizaba en 2017. Esta vez, informan los regionalistas, «pudo haber fraccionamiento de pagos por parte de la empresa por un total de 330.840 euros entre los años 2000 y 2012», argumentan. Además, «los ingresos percibidos por la Junta Vecinal por la explotación de las canteras no coinciden con la cantidad que fija la Consejería de Medio Rural por el aprovechamiento anual».

El denunciante ha insistido en que Gutiérrez «ha realizado liquidaciones contrarias a derecho». De hecho, continuó, «posiblemente estemos hablando de la mayor estafa de una junta local menor en la historia de Cantabria».

Por su parte, el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González (PP), ha defendido a su compañera de partido notablemente indignado y ha dicho que se trata de «una campaña de acoso y derribo contra la presidenta», por la que, aseguró, «pongo la mano en el fuego». Con respecto a las graves acusaciones efectuadas contra la presidenta, el regidor ha acusado al PRC de mentir «cuando afirma que hay reparos por parte de la Secretaría y la Intervención, ya que las juntas vecinales son autónomas con su patrimonio y no tienen que rendir cuentas al Ayuntamiento».

A pesar de todo, el alcalde ha dicho que «quizá puede que Rosa Isabel haya cometido fallos en los procedimientos, porque en las juntas no se cuenta con muchos medios, pero ese es el pan nuestro de cada día en las juntas vecinales». El regidor, que dice haber tenido acceso a la documentación, ha repetido que «en base a los archivos que yo he revisado, la presidenta ha actuado honestamente y no ha tocado ni un centavo, motivo por el que cuenta con todo mi apoyo como alcalde».

Desde el Partido Popular en Cantabria desconocen la información aportada por el PRC, pero que la oposición ya ha realizado más denuncias de este tipo a los concejales en Valdáliga que se han ido archivando. Este periódico ha intentado contactar, sin éxito, con la presidenta de la Junta Vecinal de Lamadrid.