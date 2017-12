El locutor Mon Fernández será reconocido con la Pantortilla de Oro El locutor Mon Fernández, en Radio Tres Mares. / E. Sardina La Peña Campurriana de Santander otorgará además la Flor de Nieve a 'Casa Nino', la cantina de Requejo que cumple cien años en 2018 BLANCA CARBONELL Reinosa Sábado, 30 diciembre 2017, 08:42

Mon Fernández, locutor de Radio Tres Mares, recibirá el próximo mes de enero la Pantortilla de Oro, galardón que otorga la Peña Campurriana de Santander a campurrianos ilustres que realizan una importante labor en la comarca o fuera de ella y que representan un orgullo para Campoo.

La voz de Mon Fernández es de sobra conocida por todos los campurrianos, puesto que forma parte de la plantilla de Radio Tres Mares desde 1984. Su labor profesional ha estado siempre vinculada a los medios de comunicación. Ha trabajado entre otras entidades en Cadena Ser y Cadena Cope. Mon Fernández es además habitual presentador de muchos de los eventos que se celebran en la comarca campurriana. «Perdemos un comentarista, pero ganamos un Pantortilla», expresaba el presidente de la Peña Campurriana de Santander, Ignacio de Blas, refiriéndose al hecho de que el locutor es el presentador habitual de la gala en cuya próxima edición recibirá este reconocimiento.

El premiado expresaba ayer su «sorpresa» al conocer la noticia. «Es algo que uno no se espera porque siempre se piensa que hay gente que lo merece mucho más», comentaba. «Tras el shock inicial, estoy contento por recibir este reconocimiento a lo que has hecho a lo largo de toda tu trayectoria, no sólo a nivel profesional sino a nivel de colaboración con las cosas que se hacen en Campoo», concluía

Por otro lado, se ha dado a conocer también el agraciado con la Flor de Nieve, que la peña otorga a asociaciones o entidades relevantes en la comarca, y que este año recaerá en la empresa 'Casa Nino', la cantina de Requejo (Campoo de Enmedio), en reconocimiento a su trayectoria, dado que fue fundada en 1918. Begoña, Frida y Mari Carmen Rodríguez regentan este establecimiento fundado por su abuelo.

La Peña Campurriana entregará la Pantortilla de Oro y la Flor de Nieve a los galardonados en Santander el próximo 13 de enero, sábado anterior a San Sebastián, patrón de Reinosa.

Los actos comenzarán a las doce y media de la tarde con una misa, en la iglesia de San Roque, en Santander. Los premios se entregarán en el transcurso de la comida que se celebrará a continuación en el Hotel Santemar.