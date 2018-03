«Necesitaba escribir una canción sobre mi Reinosa»

El músico reinosano afincado en Zaragoza, Óscar Llorente, acaba de terminar su primer disco, 'Gente corriente', once canciones que exploran y ponen en valor el lado cotidiano de aquello que nos rodea. El músico estrenó el pasado viernes su primer single y videoclip, 'La Camiseta del 92'. El disco completo saldrá a la calle el próximo veinte de abril.

-¿Qué va a encontrar el público en 'Gente Corriente'?

-'Gente corriente' es una colección de once canciones cuya intención es crear un universo muy particular repleto de personajes secundarios y escenas que ponen el foco en la magia de lo cotidiano y sus detalles. El objetivo esencial de este disco es provocar y transmitir emociones.

-¿Ha sido complicado conseguir publicar su primer disco?

-Publicar un disco, un libro, una película... Cualquiera que se lanza a una aventura de este calibre, debe emplear mucho tiempo, esfuerzo y recursos que van más allá del proceso creativo. Por supuesto, todo eso se suple con las ganas de verlo hecho realidad. En mi caso, las canciones siempre han estado ahí y sacarlas a la luz era una necesidad. Para dar el salto a la publicación se juntaron una serie de factores que me hicieron pensar que éste era el momento adecuado. Me refiero a las personas que han apareciendo para ser mis compañeros de viaje, gente muy poco corriente, por cierto...

-¿Cómo ha sido el proceso de trabajo?

-Aun siendo un trabajo muy personal, tengo que decir que esto es el resultado de un gran trabajo de equipo. He tenido la inmensa suerte de que ha querido arroparme en este camino gente con gran talento y generosidad. En un principio había mucho material en el cajón, por lo que la primera fase fue realizar una selección de los temas a grabar. La grabación y producción musical fue liderada por la delantera mítica formada por Fabián y Juan Marigorta. Fabián es para mí uno de los mayores talentos musicales de este país sin ninguna duda y Juan Marigorta un enorme artista polifacético que todo lo hace bien. Ambos han aportado unos matices espectaculares al disco reforzando la esencia de las canciones. Nos encerramos los tres durante dos semanas en el estudio en León y fuimos trabajando las canciones una a una. Hasta que no estábamos satisfechos con el resultado de una, no pasábamos a la siguiente. Por otro lado, la ilustradora reinosana Maite Niebla se ha ocupado del original diseño gráfico del disco.

-Es natural de Reinosa, pero vive en Zaragoza, dos ciudades muy diferentes, sobre todo en tamaño, pero que comparten el ser lugares donde han surgido importantes grupos. ¿Cómo le ha influido eso?

-Es reconfortante salir a la calle en estos lugares y respirar un ambiente tan musical. También un orgullo que haya salido gente tan buena de Reinosa y Zaragoza. Sin embargo no sé si eso influye de alguna manera, porque al final eres tu guitarra y tú en una habitación en cualquier lugar. Y ha habido habitaciones en Reinosa, Valladolid, Atenas, Zaragoza,...

-¿Era importante para usted dedicar una canción a Reinosa?

-Si escuchas el disco completo verás que habitualmente las letras son muy metafóricas. En cambio, 'Reinosa' es claramente la excepción. Se citan lugares y hechos concretos de forma muy directa. Necesitaba escribir esta canción sobre mi Reinosa, sobre aquello que sentí en esta ciudad durante los tiempos de infancia y adolescencia y que ha dejado poso. Fue un proceso largo y duro acabar de escribir esta canción. Tardé diez años en conseguir cerrarla. No es un himno ni una canción amable, pero estoy convencido de que muchos campurrianos se sentirán identificados con ella.

-¿Tiene previsto actuar en la zona?

-Esto acaba de empezar y te aseguro que eso está en los primeros puestos de la lista de propósitos. Veremos si en formato acústico o con banda, pero ojalá pronto podamos anunciaros fechas en Reinosa y el resto de Cantabria.

-¿Cuáles son sus influencias musicales?

-Tengo recuerdos asociados a la música desde siempre. De niño, en el Seat 127 de mi padre disfruté mucho de la música de los 80. Más tarde, con mis amigos, que eran mayoritariamente heavies, siempre acabábamos en algún festival de música folk cantando canciones de Luétiga o Atlántica.