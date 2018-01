El socialista Emiliano Corral renuncia a su acta de concejal en Reinosa Blanca Carbonell Sergio Balbontín asumirá el cargo de portavoz del grupo municipal y Zoraida Hijosa entrará a formar parte de la Corporación BLANCA CARBONELL Santander Miércoles, 31 enero 2018, 07:18

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Reinosa, Emiliano Corral, renunciará mañana durante el pleno municipal a su acta como concejal. Será el número dos, Sergio Balbontín, el que asuma a partir de ahora la portavocía del partido en el Consistorio. El Partido Socialista únicamente consiguió dos concejales en las últimas elecciones. Por esa razón, la número tres de su lista electoral, Zoraida Hijosa, pasará a partir de ahora a formar parte de la Corporación municipal.

Emiliano Corral, fue entre 2011 y 2015, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reinosa, asumiendo las concejalías de Educación, Hacienda y Desarrollo Local. Tras las elecciones de 2015, el Partido Socialista pasó a la oposición, al no llegar a un acuerdo de gobierno con el PRC, que logró seis de los trece concejales de la Corporación.

Explica Corral que «la principal razón por la que he presentado mi renuncia al cargo de concejal es para poderme dedicar en exclusiva la nueva responsabilidad institucional que el partido ha tenido la deferencia de encargarme». Se refiere el aún concejal a su cargo como presidente del Consejo Escolar de Cantabria, que asumió en septiembre.

«Es una transición pacífica, un recambio ordenado dentro de los socialistas de Reinosa», explica Corral

«Estoy agradecido a los responsables de la Ejecutiva Regional del PSOE (en concreto a Pablo Zuloaga) y al Consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, que han confiado en mí para presidir el Consejo Escolar de Cantabria.

Comenta Corral que ésta «no es una decisión improvisada, sino coherente con lo que vengo defendiendo estos últimos años: apoyé el cambio generacional en el partido. Primero a Pedro Sánchez, luego a Pablo Zuloaga y aquí, a nivel local, no iba a ser una excepción».

Así, después de que durante el pasado otoño, Corral no optara a la reelección de la Secretaría General del Partido, considera ahora que «la bicefalia es difícil en el PSOE y prefiero que sea el mismo compañero, Sergio Balbontín, quien ahora encabece el proyecto orgánico y el municipal, porque pienso que debe ser la nueva dirección local del partido quien tenga la voz de los socialistas de Reinosa y quien ponga cara y voz a las políticas a desarrollar».

Apunta Corral que su objetivo «siempre ha sido actuar defendiendo los intereses de Reinosa y las políticas que he considerado beneficiaban a nuestra ciudad. Espero haber acertado en general, pido disculpas por las posibles equivocaciones que haya podido tener y deseo a quienes ahora me sustituyen y a quienes permanecen, suerte en su cometido y les aconsejo que no pierdan de vista nunca el interés general de la ciudadanía reinosana».

Así, se materializa la que Corral denomina como, «una transición pacífica, un recambio ordenado dentro de lo socialistas de Reinosa».

«Un giro radical»

Con la renuncia de Emiliano Corral, el relevo en la portavocía del grupo socialista en Reinosa lo asumirá Sergio Balbontín, secretario de la Ejecutiva comarcal de Campoo, edil y exconcejal de Deportes y Juventud en la pasada legislatura cuando gobernaba el PRC con el PSOE. «Han sido unos años buenos, tanto en el gobierno local como esta legislatura en la oposición. Se hizo un buen trabajo en la pasada legislatura, pero el mismo no se vio recompensado por los ciudadanos en las urnas y hemos decidido mantenernos en la oposición». Balbontín valora de forma «positiva» lo hecho hasta el momento y «agradece» el trabajo de Corral, pero reconoce que es el momento del «cambio y la regeneración», una corriente impulsada por Pedro Sánchez y Pablo Zuloaga. «Queremos dar un giro radical a la política de Reinosa a base de trabajo e ilusión», asegura.

Desde este jueves, tras el punto en el que Corral presentará su renuncia al cargo de concejal, Balbontín asumirá el rumbo del grupo municipal con la vista puesta en las políticas sociales, pero también en la transparencia y en que se conozcan los gastos y las dietas que se cobran en todos los ámbitos municipales. «La Empresa Municipal de Promoción y Desarrollo de Reinosa (Emuprosa), una gran iniciativa en su momento, ya no cumple la función para la que se creó. En 2017 acumuló 100.000 euros en pérdidas, más la aportación municipal que también fue de 100.000 y los gastos correspondientes a dietas. Hay que terminar con esto y centrarse en cuestiones más importantes para Reinosa como apostar por la creación de empleo y por acondicionar y dotar de servicios al Concha Espina o la Casuca Ascensión», explica Balbontín.

Por su parte, entrará como concejala Zoraida Hijosa, la número tres en la lista que el PSOE presentó en mayo de 2015. La actual secretaria de Administración, Acción Electoral y Programas del PSOE cántabro, es también asesora jurídica en Sodercan.

«Ser concejala supone para mí un compromiso, un reto y una ilusión. Se trata de una experiencia nueva en la que trabajar para los vecinos de Reinosa y para el partido», manifestó Hijosa.