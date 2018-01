Aparece una pintada en el mural que ganó el concurso de grafitis de Castro En la pintada, realizada con letras amarillas, se aprecia una 'W' y la palabra 'Your'. / Samira Hidalgo Castro Urdiales Los autores de la obra que ha sido saboteada se muestran disgustados por esta «chiquillada» e intentarán arreglar su trabajo el viernes ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 10 enero 2018, 07:30

El mismo día en el que el Ayuntamiento de Castro Urdiales valoraba como «muy positiva» la experiencia del I Concurso de Grafitis de Castro y animaba a las comunidades de vecinos a presentar paredes para una futura segunda edición, apareció una pintada en el trabajo ganador del certamen, que se desarrolló los días 29 y 30 de diciembre, en la calle La Rúa 13 Bis, en la travesía que da acceso al Colegio Miguel Hernández.

Aunque la gamberrada ha sido «pequeña», los autores del grafiti saboteado, Danel Castaño y Ana María Rey, no ocultaron este martes su disgusto por lo ocurrido. Dicen que se enteraron el pasado lunes a través de las redes sociales del suceso. «Al ser algo pequeño supongo que no habrá problema para ir a arreglarlo», comentó ayer a este periódico Danel, al tiempo que anunciaba que será el viernes cuando vaya a retirar la pintada.

«Si se repite no sé que va a pasar. Creo que es una chiquillada de los críos, o al menos eso quiero pensar. Supongo que no lo han hecho con maldad, porque si no hubiesen ido a la parte más elaborada del mural», señaló el autor del grafiti, que, como su novia y coautura, no entiende el significado de la pintada, en la que se aprecia una 'W' y la palabra 'Your'.

La edil de Cultura condenó este acto vandálico y espera que no vuelva a repetirse

Danel espera que no se vuelva a repetir este acto, «porque entonces ya será un vacile». «Lo último que queremos es que nos destrocen lo que hemos hecho. Pero en este pueblo la gente es así. La envidia está al orden del día, aunque insisto, creo que es más una chiquillada».

Desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales, la concejal de Cultura, Elena García (CastroVerde), condenó este acto vandálico, que espera no se vuelva a repetir. «Es una casualidad que el mismo día que valoramos como positivo el resultado de este primer concurso, aparezca esta pintada». García cree que este acto es consecuencia de la «falta de educación» de las personas que lo han hecho. «Nos dicen que hay que poner cámaras de vigilancia, pero no podemos ser un Ayuntamiento policial. Al final es una cuestión de educación».

La edil de Cultura lamenta que se sigan produciendo este tipo de actos, «a pesar de que desde el Ayuntamiento estamos promoviendo actividades como el concurso de grafitis para que los jóvenes del municipio puedan desarrollar una afición o actividad que les guste». Asimismo, recordó que cada semana se hacen públicos los actos vandálicos que se producen en el municipio -sobremanera en el mobiliario urbano- como denuncia pública. En este sentido, este pasado fin de semana no se han observado incidencias en contenedores. Y respecto a las papeleras, «han reventado el cesto de la que hay junto a la fuente del colegio Miguel Hernández».

Llamamiento

A pesar de la pintada aparecida en el grafiti ganador del certamen, el Ayuntamiento castreño cree que la celebración de esta iniciativa ha sido un éxito y, por eso, han hecho un llamamiento a las comunidades de vecinos que quieran prestar paredes para una futura segunda edición del concurso, «ya que en la primera hubo muchas dificultades para conseguir estos permisos».

Según señaló el consistorio castreño, al tratarse de intervenciones en fachada, se requiere la autorización decidida por los vecinos en junta de propietarios. «El Ayuntamiento tendrá en cuenta los condicionantes de protección del casco histórico a la hora de seleccionar las paredes, así como la calidad de los trabajos para proteger el aspecto y mantenimiento de la zona más antigua». «Con estas acciones se ha tratado de fomentar la cultura urbana, promover el acceso de los jóvenes a las manifestaciones artísticas, luchar contra el vandalismo y embellecer la ciudad», concluyó.