La Audiencia reduce la pena de Muguruza en el 'caso Mioño' Antonio 'Sane' La Sala, que también estima en parte el recurso del exedil Díez Muro, baja la condena de ambos a tres años y seis meses de inhabilitación ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 20 diciembre 2017, 07:19

La Audiencia Provincial de Cantabria ha estimando en parte los recursos del exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y el exedil Jaime Díez Muro, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número Tres de Santander sobre el 'caso Mioño' por el que el primero fue condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, y el segundo, a cuatro años y nueve meses, como autores de un delito continuado de prevaricación relacionado con la adjudicación a dedo a la empresa Izeta de los trabajos de acondicionamiento del túnel de Mioño y la eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal de Castro.

En una sentencia de 67 páginas a la que ha tenido acceso este periódico, la Sección Primera, que rechaza el recurso del exedil Salvador Hierro (también condenado en esta causa a cuatro años y nueve meses de inhabilitación) revoca la sentencia en cuanto consideraba a Fernando Muguruza y Jaime Díez Muro autores de un delito de prevaricación continuada. En su lugar, se les condena por la comisión de un único delito de prevaricación a las penas, para cada uno de ellos, de tres años y seis meses.

En concreto, la Audiencia señala que tanto a Muguruza como a Díez Muro se les absuelve de una de las dos imputaciones por las que fueron condenados. Se trata del proceso de adjudicación referente a la eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal de Castro. «En este caso, no se aprecia que la responsabilidad penal pueda compartirse por ningún tercero ajeno al propio concejal Salvador Hierro». «No puede afirmarse que la actuación de los recurrentes Fernando Muguruza y Jaime Díez Muro fuese más allá de no ser suficientemente diligentes en el examen de la documentación obrante en el expediente y en no preocuparse de comprobar si se había dado o no cumplimiento al acuerdo previo de la Junta de Gobierno», dice la Audiencia.