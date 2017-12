Castro promueve una nueva campaña para aumentar el número de empadronados La población real de Castro Urdiales duplica a la que está censada. / Samira Hidalgo El Ayuntamiento ha lanzado una serie de mensajes en las redes sociales en los que recuerda que el Estado concede 200 euros por cada habitante censado ABEL VERANO CASTRO URDIALES. Domingo, 24 diciembre 2017, 07:42

«Queremos verte. ¡Empadrónate en Castro!». Este es el lema que ha elegido este año el Ayuntamiento de Castro Urdiales para poner en marcha una nueva campaña con la que pretende aumentar el número de censados (a 1 de enero de este año eran 31.817), teniendo en cuenta que este municipio, por ser limítrofe con el País Vasco, tiene un población real que duplica a la 'oficial'. De ahí que el handicap de Castro siempre haya sido la falta de servicios y equipamientos públicos para atender a una población que ronda los 60.000 habitantes, cifra que aumenta considerablemente en época estival.

Ante esta situación, el Consistorio castreño lleva ya años promoviendo en el mes de diciembre una campaña para captar empadronados. Y en esta ocasión ha optado por lanzar cinco mensajes en los que da cinco buenas razones para «dejar de ser invisible». En el primero de ellos señala que «los servicios públicos se organizan y dimensionan en función de la población empadronada. «¡Cuantos más seamos, mejores servicios tendremos!».

EL DATO 31.817 habitantes había empadronados en Castro Urdiales a 1 de enero de este año, según el padrón del Ayuntamiento.

En el segundo mensaje se hace referencia a una de las ventajas de censarse en Castro. «Pagarás menos impuestos: solo por domiciliar el recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de tu vivienda habitual, tendrá un 5% de descuento y un 10% más si vives en una junta vecinal».

El tercer mensaje hace referencia al aparcamiento en la ciudad y las facilidades que tienen los empadronados. «Podrán optar a una tarjeta de la OCA (Ordenanza Castreña de Aparcamiento) para aparcar en la zona que te corresponda por 23 euros para todo el años».

Más ventajas de censarse en Castro. Según señala el Ayuntamiento en el cuarto mensaje de su campaña «los empadronados disfrutan de descuentos en numerosos servicios: deportivos, educativos y culturales (idiomas, talleres, piscina, gimnasio...)». Y en el quinto y último mensaje que lanza el Consistorio castreño se hace mención a las ayudas que recibe el municipio por cada empadronamiento. «El Ayuntamiento recibe 200 euros del Estado por cada censado, que podría invertir en servicios y mantenimiento de la ciudad». Este último mensaje es uno de los puntos de partida de esta campaña, que se lleva a cabo por tercer año consecutivo. Y es que los cálculos que hace el Ayuntamiento es que si se empadronaran los otros 30.000 habitantes con los que cuenta el municipio, el Presupuesto municipal, que ronda los 32 millones de euros, aumentaría en seis millones más.

Más servicios

La concejala de Comunicación, Elena García (CastroVerde), asegura que este año han apostado por lanzar estos cinco mensajes a través de las redes sociales para generar un debate entre los vecinos, los que están empadronados y los que no. «Por lo que parece está teniendo su efecto porque la gente está haciendo muchos comentarios. Aun así lo que hace falta es que la gente se anime a empadronarse».

A García no se le escapa que son varias las razones por las que los vecinos no empadronados, en su mayoría del País Vasco, no quieren censarse en Castro. «Hay gente que simplemente por querer votar allí no se empadrona. O por una cuestión sentimental, de pertenencia, de no querer perder su identidad. Y luego estarían lo que cuestionan los servicios que tenemos».

Sobre esta cuestión la concejala de Comunicación de Castro cree que hay que «vencer» ciertos tabúes como que la sanidad cántabra es peor o la educación de menos calidad. «Tenemos el Hospital Valdecilla que está muy bien, aunque esté más lejos que el de Cruces». Respecto al tema sanitario, la edil de CastroVerde recuerda que está prevista la ampliación del Centro de Salud Cotolino, donde se van a incorporar nuevas especialidades como cardiología y psiquiatría, entre otras.

En el ámbito educativo, asegura que la educación de los colegios castreños es «muy buena», aunque «sí es verdad que en el ámbito de la Educación Secundaria y la Formación Profesional tenemos que mejorar en cuanto a mayor oferta y más variada». «Aunque también habrá quien prefiera que sus hijos estudien en colegios privados o donde se imparta el euskera».

El caso es que si el número de empadronados no crece, tampoco lo podrán hacer los servicios por esa falta del dinero que el Estado concede por habitante empadronado. A pesar de esta circunstancia, el equipo de gobierno de Castro no pierde la esperanza de aumentar el número de censados y cree que si la tendencia poblacional en Cantabria supone una pérdida paulatina de habitantes, «el hecho de nosotros nos mantengamos en las mismas cifras es positivo».