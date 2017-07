La OCA de Castro suprime las tarjetas y se reimplantará a principios de agosto La empresa adjudicataria ya ha pintado algunos aparcamientos de la zona roja. :: dm Los vecinos empadronados que tenían la tarjeta y no la han dado de baja obtendrán la renovación de forma automática ABEL VERANO CASTRO URDIALES. Miércoles, 26 julio 2017, 09:09

El Ayuntamiento de Castro Urdiales anunció ayer que el servicio de aparcamiento regulado de Castro Urdiales, conocido como OCA, se reanudará «a principios de agosto» con el objetivo de favorecer la rotación y por tanto las posibilidades de aparcamiento a vecinos y visitantes.

El Consistorio castreño y la empresa EYSA se han reunido varias veces, la última el lunes, para avanzar en las gestiones necesarias para restablecer el servicio. La fecha concreta de inicio dependerá de cuestiones técnicas y laborales, «pero no podrá ser anterior al 3 de agosto».

En coordinación con el Ayuntamiento, EYSA ya está trabajando en la instalación de los parquímetros en las diferentes zonas que tendrán OCA. También en los próximos días se instalará la señalización vertical y se pintará la horizontal, y se editará un folleto informativo sobre el servicio. EYSA contará con una oficina para información y trámites -como la concesión de nuevos títulos-, que estará en el mismo lugar que la de la anterior concesionaria (Leonardo Rucabado, 15 bajo).

Según informó el Ayuntamiento, también se ha acordado facilitar al máximo los trámites que tendrán que hacer los ciudadanos para poder optar al aparcamiento regulado, utilizando como base el padrón fiscal existente en 2016 (que asciende a unas 6.000 tarjetas). Así, las personas que tenían tarjeta de la OCA y no la hayan dado de baja, obtendrán automáticamente la renovación siempre que sigan empadronadas en Castro, no tengan deudas en ejecutiva con el Ayuntamiento y no hayan cambiado de vehículo. «Todos estos podrán aparcar en sus respectivas zonas (azul, marrón o roja, en función de las calles marcadas en la ordenanza) sin necesidad de ningún trámite previo. El padrón fiscal podrá consultarse en los Servicios Económicos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (planta baja de la casa Consistorial)».

En esta nueva etapa del servicio de la OCA no habrá tarjetas físicas asociadas, sino que los controladores y el Ayuntamiento comprobarán las matrículas para saber si un vehículo está dado de alta o no en el padrón, y si puede aparcar en una zona concreta. «Así se consigue también agilizar la renovación, ya que no hay que ir a por la tarjeta o pegatina ni presentar documentación. Sí deberán presentarla las personas que se hayan dado de baja o las que opten al servicio por primera vez. Los ciudadanos que quieran darse de baja de la OCA y todavía no lo hayan hecho deberán hacerlo antes del inicio del servicio, ya que el padrón fiscal se lanzará con los datos que se tengan en su momento».

Al finalizar el contrato actual, que en principio es de tres meses prorrogable por uno más, el Ayuntamiento girará las tasas a los que sigan en el padrón. La cantidad de 23 euros al año, que no se ha incrementado, podrá ser prorrateada mensualmente, de modo que se girarán 1,92 euros por mes de servicio. «Sin embargo, a día de hoy no es posible la devolución de los dos meses del año 2016 en los que no se disfrutó del servicio, ya que la ordenanza anterior no contemplaba el prorrateo al ser un pago anual único».