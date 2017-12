La cultura urbana toma Castro Urdiales Ocho artistas optan a un premio de mil euros pintando seis obras con la temática ‘Castro y la mar’ ABEL VERANO Castro Urdiales Sábado, 30 diciembre 2017, 08:37

Con el objetivo de fomentar la cultura urbana, promover el acceso de los jóvenes a las manifestaciones artísticas, luchar contra el vandalismo y embellecer la ciudad, el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha organizado el I Concurso de Grafitis ‘La cultura en las calles’, que se celebra desde ayer en pleno corazón de su casco histórico, en concreto, en varias paredes habilitadas en la calle La Rúa 13 bis, en la travesía que da acceso al Colegio Miguel Hernández.

Ocho artistas trabajan en la confección de un total de seis diseños, basados en el tema ‘Castro y la mar’ y que han sido seleccionados por expertos en pintura mural de entre los quince trabajos presentados. Al concurso, que tiene un premio principal de 1.000 euros, podían presentar bocetos participantes individuales o grupos de hasta tres personas, y finalmente concursarán cuatro individuales y dos grupos de dos personas cada uno.

La entrega de premios tendrá lugar hoy, sábado, a las 17.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, con presencia del concejal de Juventud, Humberto Bilbao.

Este es el primer año en que el Ayuntamiento organiza un certamen similar y ha sido posible gracias a la subvención recibida de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria en el marco del proyecto ‘La cultura en las calles’. También se ha celebrado dentro del proyecto un curso de arte urbano que incluyó pintar un mural entre las calles Antonio Burgos y Manuel Díaz-Munío, con la participación de ocho jóvenes castreñas.

El Concurso de Grafitis estaba previsto en el marco de las fiestas de San Andrés, pero se ha tenido que posponer hasta estas fiestas navideñas ante las inclemencias meteorológicas y las dificultades para obtener permisos para pintar las paredes por parte de las comunidades de vecinos.

Los castreños Danel y Ana son dos de los participantes en este primer concurso, que arrancó ayer a las diez de la mañana. Danel, que tiene 24 años, lleva once dedicado al arte del grafiti. «Empecé con las letras como todo el mundo y ahora ya me estoy centrando en otras disciplinas como los retratos o el arte mural. Es una afición que tengo desde hace unos cuantos años y me gustaría poder vivir de ella».

Y camino de ello lleva, porque ya ha obtenido el grado superior de Ilustración y Diseño, y su objetivo es montar su propia empresa. De hecho ya ha realizado en Castro varios trabajos. «Sobre todo en interiores, aunque alguno también en la calle».

Danel reconoce que esta disciplina es «complicada» y «todavía me queda mucho que aprender». Pero tiene claro que cuál es su camino profesional. Un camino en el que parece que está acompañado de su chica, a la que también le gusta pintar. «Al final es algo que engancha».

Entre los ocho artistas participantes también hay alguno de fuera de Castro, como es el caso de Steve Camino, un laredano muy conocido en su pueblo por sus obras y su afición al Charles.