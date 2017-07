Francis 2 gana la 70 edición del Coso Blanco con 'Ternura'

Los carrocistas López y Paco (Francis 2) ganaron la 70 edición del Coso Blanco, celebrada el pasado viernes, con la carroza 'Ternura', con la que el grupo quiso hacer la labor de concienciar contra el maltrato animal. Con este trabajo el grupo de Lopez y Paco se alzó también con el tercer premio almejor vestuario, que en metálico supone 10.700 euros -10.450 del primer premio del jurado y 250 euros por el vestuario-.

Anoche, en Castro Urdiales Marea de color en el Coso Blanco

Los carrocistas se mostraron "contentos" con el premio de esta carroza que "hemos hecho pensando un poco en los niños y para concienciar a la ciudadanía sobre el cuidado de los animales y la protección de la raza canina, para que les traten cada día mejor". Aunque se esperaban este primer puesto, no así el quinto que les otorgó el jurado con su segundo trabajo, 'Armadura', con el que tenían expectativas de quedar mejor clasificados, según afirmaron desde la agrupación.

Las carrozas 'Piedra Viva' y 'Armonía Azul', que obtuvieron el segundo y tercer premio, respectivamente. / Antonio 'Sane'

En segundo lugar quedaron clasificados los noveles de la peña Cocolocos, en la que fue su segunda participación en el Coso Blanco, por lo que estallaron de júbilo con su segundo premio. Además obtuvieron el primer premio al mejor vestuario, que también se llevó su carroza 'Piedra Viva', en la que viajaba Miss Coso Blanco, Yaiza Escanero. Sin duda la peña Cocolocos fueron los que con más alegría celebraron estos premios, dando saltos y lanzando champán. Gaizka Antuñano, representante de Cocolocos, no pudo reprimir las lágrimas al ir a recoger su premio y afirmó que se esperaban estar entre los tres primeros. Cocolocos quedaron quintos en su debut de 2016 y este año "hemos mejorado la carroza y hemos quedado segundos, así que no podemos pedir más, además con el primer premio en vestuario".

Un accidentado Coso Blanco

La septuagésima edición del Coso Blanco resultó un tanto accidentada. Aunque la ligera lluvia que caía no deslució el desfile, si se produjeron algunas incidencias, como la retirada de José Antonio Uriarte, al que se le partió en dos su carroza 'Mare Nostrum', misma que en la edición anterior no pudo salir a tiempo. El carrocista consiguió dar la primera vuelta con la carroza prácticamente partida, pero en la segunda se retiró del concurso al terminar de romperse el eje.

Al finalizar el concurso el jurado indicó que aunque no se hubiera tenido que retirar, el premio de la carroza hubiera resultado igualmente declarado desierto, al no cumplir el nivel mínimo exigido en los trabajos. El jurado también dejó sin premio la obra 'Caricaturas' de José Antonio Salazar, debido, según la presidenta del jurado a que "la obra no reúne las características mínimas necesarias para mantener el nivel de calidad y prestigio de un certamen declarado de Interés Turístico Nacional". Esta decisión fue tomada "por unanimidad" de los cinco miembros del jurado.

Por lo que respecta al resto de premios, 'Armonía azul' de Carrozas QM Amigos, se llevó el tercer premio, aunque dejaron claro su malestar rechazando el trofeo, que se quedó en el escenario sin que subieran a recogerlo. Esta obra se alzó también con el segundo premio al mejor vestuario y Rey Infantil, que fue el niño Eneko Bustamante.

'Detalle', de Javier Carrasco obtuvo el cuarto premio del jurado, 'Armadura', de Francis 2, fue quinta y 'Única' de Carrozas QM Amigos, sexta. Al dejan sin efecto el jurado dos de los premios, el trabajo 'Serafín el rey de los mares' de José Antonio Salazar, obtuvo la última clasificación. En esta carroza viajaba además la reina infantil de este año, Wagne Fontal.