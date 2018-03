El PSOE de Castro pone en duda el cumplimiento del contrato de la OCA Imagen de uno de los nuevos parquímetros del servicio de la OCA. / A. Aguilera Los socialistas aseguran que el servicio de grúa no está operativo y que no se han instalado todos los parquímetros dentro del plazo que marca el pliego ABEL VERANO Castro Urdiales Sábado, 17 marzo 2018, 08:56

El Grupo Municipal Socialista de Castro Urdiales tiene serias dudas sobre el cumplimiento del nuevo contrato de la OCA (Ordenanza Castreña de Aparcamiento) suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa Valoriza Servicios Medioambientales.

Ante las «numerosas quejas vecinales», los socialistas han anunciado que solicitarán al presidente de la Comisión de Control, Seguimiento y Vigilancia de la Contratación un informe sobre el grado de cumplimiento del contrato de la OCA, en cuanto a colocación de parquímetros y servicio de retirada de vehículos -«ya que el servicio de grúa no está operativo»- por si la adjudicataria estuviese incurriendo en algún tipo de infracción.

Dicen desde el PSOE castreño que en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, en el apartado correspondiente a las condiciones para la instalación en la vía pública recoge lo siguiente: «La instalación de los expendedores quedará acabada y puesta en funcionamiento en el plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de formalización del contrato....». Este plazo ya se habría superado.

Además, continúan los socialistas, ese pliego recoge como obligaciones de la empresa adjudicataria el suministro, instalación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de la zona objeto de regulación que garantizará que el usuario de la plaza de estacionamiento sea perfecto conocedor de ello, así como los límites de los sectores de residentes. «También deberá realizar una campaña de divulgación previa a la puesta en marcha del servicio, bajo supervisión municipal».

Por otro lado, el PSOE de Castro solicitará un informe del grado de cumplimiento y seguimiento de la prestación del servicio de limpieza de instalaciones municipales, (prestado por el mismo grupo empresarial Valoriza). «Nos informan que la empresa perteneciente al Grupo Valoriza, que presta el servicio de limpieza de las instalaciones municipales, está intentando cambiar las condiciones laborales de los trabajadores/as reduciendo sus jornadas. Hecho que nos parece sumamente grave. Asimismo no comentan que hay servicios de limpieza que no se llevan a cabo según lo ofertado y que a algunos trabajadores/as aún no se les ha aportado la ropa de trabajo adecuada para realizar sus funciones en las mejores condiciones».

Los socialistas castreños recuerdan que el Pleno del Ayuntamiento de Castro, el 7 de noviembre de 2011, aprobó una moción del PSOE para la creación de la Comisión Especial de Control, Seguimiento y Vigilancia de la Contratación, que tiene como atribuciones, entre otras, analizar los contratos celebrados por los órganos del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Implantación «paulatina»

Desde el equipo de gobierno de CastroVerde señalaron con motivo de la puesta en marcha del servicio, que implantación del nuevo contrato será paulatina «ya que la empresa tiene seis meses para su despliegue definitivo, de modo que los parquímetros se irán sustituyendo con el tiempo por los nuevos modelos».

El Gobierno castreño también anunció que se pondrá a disposición de los usuarios una nueva 'app' para el pago de las tarifas y las anulaciones a través del teléfono móvil. Y que hasta ahora los mayores ingresos de la OCA han venido a través de dicha aplicación.