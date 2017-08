«Recaudamos por las entradas 52.000 euros, no los 105.000 que debemos pagar» Imagen de Miguel Bosé en uno de sus conciertos. / DM Castro Urdiales Vicente Producciones, promotor del concierto de Bosé en Castro, dice que la sentencia que le condena a indemnizar a Loroño «no tiene sentido técnicamente» ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 2 agosto 2017, 07:25

«Es imposible que tenga que devolver 105.000 euros a Jon Loroño por la venta de entradas, cuando realmente ingresé 52.000, ya que entraron 2.500 espectadores a la plaza de toros». Vicente de la Fuente (Vicente Producciones), promotor del concierto que ofreció Miguel Bosé en Castro en el año 2012, cree que «no tiene sentido técnicamente» la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Santander que le condena a pagar a Loroño (responsable de Inmobiliaria Izarra), como patrocinador del evento, en concepto de venta de entradas.

Este pleito nace a finales de 2012, cuando Loroño demanda a Vicente Producciones y asegura que firmó un contrato con el promotor el 15 de junio de 2012, mediante el cuál, el constructor se comprometía a abonar a De la Fuente 112.000 euros para la gestión publicitaria del evento, concierto de Miguel Bosé, comprometiéndose este último a la devolución íntegra de la recaudación por la venta de entradas.

Sin embargo, el ahora condenado alegó, posteriormente, que existía otro documento con fecha 19 de julio de 2012, por el que el patrocinador «cedía la recaudación íntegra del concierto a Vicente Producciones como pago de los gastos de producción y trabajo de la campaña de promoción del citado evento. Asumiendo todos los impuestos y gastos que derivaran del concierto». La firma y el sello de Loroño que aparecía en este último documento fueron falsificados, según sentenció el Juzgado, pero no quedó acreditado quién fue el que cometió el delito.

Así las cosas, De la Fuente señala ahora que «no se ha hecho justicia para nada, porque técnicamente es imposible que deba ese dinero». El promotor asegura que el segundo documento -el que se falsificó- «tenía que existir, porque si Loroño no me cede las entradas, no se realiza el concierto». «Siento una impotencia absoluta y total porque nosotros nos dedicamos a organizar conciertos, no a falsificar firmas. Llevamos 35 años trabajando y nunca hemos robado dinero a nadie».

De la Fuente tampoco entiende que el exalcalde de Castro, Iván González, haya dicho que el Ayuntamiento solo llevó a cabo el Plan de Emergencias y gestionó el uso de la plaza de toros, «cuando lo cierto es que no hubo Plan de Emergencias y el Ayuntamiento, que en un principio iba a pagar el 40% del concierto, puso sus electricistas a nuestra disposición, pagó la ambulancia, el vallado exterior...».