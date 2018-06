Un rompeolas de conciencia El fotoperiodista tomó las imágenes en rescates realizados por la ONG Proactiva Open Arms. / Olmos Calvo Las fotografías del cántabro Olmo Calvo convertirán el dique de Castro Urdiales en un espacio simbólico sobre los refugiados GUILLERMO BALBONA Santander Sábado, 16 junio 2018, 08:35

Pleamar de retratos comprometidos. Bajamar de miradas con mensaje. El rompeolas de Castro Urdiales se convertirá en una gran instalación configurada por quince fotografías que desafíarán el nivel de las mareas y el oleaje. Son retratos de refugiados, imágenes dramáticas de migrantes tomadas por el fotoperiodista cántabro Olmo Calvo, cuya mirada comprometida ha sido ya galardonada en diversas ocasiones. Bajo el epígrafe 'Mediterráneo: una gran fosa común', el foco del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, reúne quince de sus imágenes de rescates de personas migrantes frente a las costas Libias.

La espectacular muestra se instalará en el rompeolas de la localidad castreña. Las imágenes, con un tamaño de 2,60 metros de ancho y dibond, soporte de imagen de aluminio, estarán atornilladas a los grandes bloques que conforman el rompeolas de la villa cántabra. Además se habilitará un espacio donde diferentes ONGs darán a conocer su trabajo.

Tras un cuidadoso montaje que se inicia el próximo lunes, la inauguración será el jueves, 21 de junio, un día después de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados. La muestra, que está organizada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, la integran fotografías realizadas por Calvo durante diversos rescates abordados por la ONG Proactiva Open Arms.

Durante los últimos años millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de guerras o situaciones de pobreza extrema en todo el mundo. Una pequeña parte ha intentado buscar refugio en Europa, arriesgando su vida para cruzar el mar Mediterráneo. A lo largo del año 2016 cerca de 5.000 personas no lo consiguieron y murieron ahogadas.

Olmos Calvo

El pasado año fueron más de 3000, y medio millar en lo que llevamos de 2018. Y el contador sigue sumando. Los organizadores, encabezados por el concejal Humberto Bilbao, subrayan que mientras tanto Europa «destina cada vez más medios al control de las fronteras, y prácticamente nada a rescatar a la gente que, desesperada, se adentra en unas aguas que posiblemente acaben siendo su tumba».

Exponer las fotos de esta realidad en un rompeolas, como el de Castro Urdiales, es «una oportunidad de mostrar, de una forma metafórica, esta gran injusticia que sucede a las puertas de Europa».

Las fotos, incrustadas en las piedras, «estarán cerca de la ciudad, pero alejadas de su vida diaria, al igual que los naufragios y los rescates en el Mediterráneo y el día a día en los países europeos. Las olas golpearán las imágenes con fuerza, como lo hacen con las endebles embarcaciones de goma que usan los migrantes para escapar de su terrible presente».

Y la gente que acuda a la muestra, mirará las fotografías desde la distancia, «de la misma manera que vemos las tragedias de las que ellos huyen, a través de las pantallas de nuestros televisores».

Calidad y actualidad

Fotoperiodista que trabaja de manera independiente para medios nacionales e internacionales, Olmo Calvo es autor desde 2005 de reportajes en diferentes países de América Latina, Europa, Oriente Próximo y África, relacionados con los derechos humanos.

Durante los últimos años ha documentado la crisis económica y social en España, y la tragedia de los refugiados en su camino hacia Europa. Algunos de sus trabajos han sido reconocidos con diversos premios a lo largo de los años; caso del Premio Internacional de Periodismo ABC, Pictures of the Year, Pictures of the Year Latam y National Press Photographers Association.

Olmo Calvo fue galardonado con el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, que celebraba su XIX edición, por 'Supervivientes en busca de refugio', serie de fotografías sobre el éxodo de personas sirias, iraquíes o afganas que huyen de la guerra rumbo a los países del norte de Europa, según informó ayer la ONG Médicos del Mundo, organización que concede anualmente este galardón.

El jurado distinguió la obra de Olmo Calvo por la «calidad técnica de su trabajo, el valor informativo y de actualidad de la temática, pero sobre todo por su capacidad de denuncia de las injusticias sociales y la vulneración de derechos».