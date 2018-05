Unidos por el transporte escolar Alumnos esperando el autobús en uno de los institutos de Castro. / Abel Verano Castro Urdiales Los padres de alumnos de los institutos castreños defienden el mantenimiento del autobús que traslada a los niños desde las pedanías INÉS CASTRESANA Castro Urdiales Lunes, 14 mayo 2018, 18:44

PAMA es una plataforma de vecinos castreños que aglutina a las familias que se ven afectadas por la ausencia de transporte escolar desde las pedanías de Castro Urdiales a algunos institutos del núcleo urbano. Su nacimiento surge hace pocas semanas, cuando algunos alumnos del IES 8 de marzo que residen en algunas pedanías, reciben una carta en la que se les anuncia que el transporte escolar desaparecerá el próximo curso. Pocas horas después, la Consejería aseguraba que aquellos escolares que ya cursaban sus estudios en este centro aunque no fuese el que por zona geográfica les correspondía, tendrían asegurado el autobús. «Un parche», a juicio de Susana Gómez, una de las portavoces de la plataforma.

«Se va a dar el servicio a una serie de niños pero la realidad es que aunque les mantengan el autobús, ese instituto no tiene ese servicio concedido», reconocía Gómez, que recordaba también que «el año que viene no tendrá transporte escolar el Instituto Ataúlfo Argenta, lo que significa que todos irán al Instituto Zapatero. Es un parche».

Los padres acusan a la consejería de Educación de querer recortar en el transporte de alumnos y aseguran que denunciarán a la Inspección de Educación la masificación que sufre el Instituto Zapatero que, en la actualidad, tiene más de 700 alumnos cursando allí sus estudios. «Aunque se cumplen los ratios por aula, las plazas escolares del Zapatero están sobrepasadas y no se cumplen los metros de patio que le corresponde a cada alumno o los servicios que les corresponden», explicaba Susana Gómez.

La consejería asegura que lo que pretende, y ha pretendido en todo momento, es zonificar y ordenar el transporte en autobús de los alumnos que viven lejos de los centros escolares. En Castro Urdiales hay tres institutos y la consejería establece para las nuevas matriculaciones que, a los alumnos de Sámano, Santullán y Otañes les corresponde el colegio Santa Catalina y después el IES Zapatero; a los de Ontón, Mioño y Lusa, el colegio Riomar para después pasar al 8 de Marzo y a los niños de Islares, Oriñón y Cerdigo, les corresponde el colegio Campijo, que está adscrito también al IES 8 de Marzo.

En el caso de los alumnos que ya cursan sus estudios en un instituto que, en principio, no es el que les corresponde por zona, tienen asegurado el transporte. «Se les garantiza el trasporte, para esos casos, hasta que acaben», asegura Isabel Fernández, directora general de Innovación y Centros Educativos. A los alumnos que van a un centro que no les corresponde por domicilio, «también se les va a permitir utilizar el autobús que se pone a disposición de los niños que si tienen derecho a él, pero con nombre y apellido y mientras haya hueco; si en el transcurso del curso, esa plaza se ocupa por un alumno al que sí le corresponde por zona ir a ese centro, éste tendrá preferencia», insistía Fernández. «Lo único que pretendemos es ordenar el transporte tal y como hacemos en toda Cantabria».

A José Luís Machado, otro de los integrantes de la plataforma, esta explicación no le convence. «Nosotros sólo pedimos que todos los niños tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, no pedimos nada más», e insistía en que «no queremos que nuestros hijos sean separados de sus amigos sólo por una cuestión económica; eso le va a pasar a mi hija, que está estudiando en el Riomar y le tocaría el IES 8 de Marzo, pero me invitan, como vivo en Sámano, a que la cambie al Zapatero». Por otra parte, aunque desde la plataforma también se quejan de que desde el Ayuntamiento no se haya formalizado un convenio con el autobús urbano para los escolares de las pedanías como sí existe para los escolares del centro del municipio, lo cierto es que la opción es la misma para todos los estudiantes, residan donde residan.