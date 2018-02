Valle de Villaverde estrena su fiesta de Carnaval El Centro Cívico albergará la primera edición del festival de Carnaval. / DM . Valle de Villaverde El municipio contará, por primera vez en varios años, con una programación variada amenizada por el baile, el desfile, el concurso y los premios SAMIRA HIDALGO Valle de Villaverde Miércoles, 7 febrero 2018, 11:19

Tras varios años sin contar con una programación para la celebración de los carnavales, Valle de Villaverde se ha puesto manos a la obra para organizar una fiesta destinada al disfrute de todos los vecinos. Así, los carnavales, gestionados por los miembros de la asociación que organiza la Feria de la Hoya, se celebrarán este año en el centro cívico, concretamente en el local situado junto al Museo Etnográfico.

De este modo, el próximo viernes, 9 de febrero, a las 18.00 horas, arrancará esta primera edición con un taller de repostería en el que los participantes elaborarán las tradicionales tostadas de Carnaval. A continuación, a las 19.00 horas, está prevista la apertura de la discoteca para amenizar la asistencia de los participantes con música y baile.

Más tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar el comienzo del desfile de disfraces, dividido en dos categorías: una desde cero a once años, correspondiente a la categoría infantil, y otra desde doce años en adelante. Para participar en el desfile de disfraces, así como en el posterior concurso, no es necesaria una inscripción previa. Con respecto al concurso de disfraces, dará comienzo a las 20.00 horas y habrá en juego varios premios. Para el primer premio de la categoría de infantil, de cero a once años, se ofrecerán dos entradas para disfrutar en Bizkaia Park Aventura, en Güeñes. Además, el ganador del segundo premio de la categoría infantil podrá degustar una pizza en el bar Segunda Juventud.

Por otro lado, en cuanto a los premios de la categoría de adulto, el primer premio consiste en dos menús de comida diaria en el restaurante La Capitana, y el ganador del segundo premio podrá visitar las Cuevas Pozalagua, situadas en el valle vizcaíno de Carranza.

Pero, además de los reconocimientos mencionados, habrá otro premio para el disfraz más original en pareja o en conjunto, que consistirá en la obtención de un trofeo ofrecido por el restaurante-bar Calera.

Desde la organización del festival de Carnaval, se ha animado a todos los vecinos a que acudan ataviados con su disfraz, ya que, además, esta fiesta contará con la degustación de chocolate caliente y también con bolsas de chucherías para todo aquel que acuda al encuentro disfrazado. Esta primera edición del festival de Carnaval es una de las varias iniciativas que tienen en mente llevar a cabo desde el Ayuntamiento. Según indicó el propio alcalde de Valle de Villaverde, Javier Pérez: «Los organizadores de la Feria de la Hoya estamos empezando a realizar más actividades en nuestro municipio, y una de ellas es la recuperación del carnaval».

«La iniciativa surgió este año porque, tras la celebración de la cabalgata de Reyes, sobraron paquetes de chucherías y chocolate y para aprovecharlo decidimos celebrar esta fiesta», explicó el alcalde.

Otro de los motivos de la puesta en marcha de este encuentro es que «los pocos niños que hay en el pueblo tengan una actividad más, sumada a las de la ludoteca que se hizo en enero», concluyó Pérez.