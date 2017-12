Acaba un año intenso para la Coral La Coral Municipal de El Astillero ensaya todas las semanas en un local del centro cívico Leonardo Torres Quevedo. :: alberto aja La Coral Municipal Astillero-Guarnizo se despide de su 25 aniversario con una exposición fotográfica de su recorrido que podrá visitarse en la Bretón SHEILA IZQUIERDO Sábado, 30 diciembre 2017, 08:43

La Coral Municipal de El Astillero-Guarnizo cierra un año intenso de actuaciones, eventos conmemorativos y actividades en torno a la celebración de sus 25 años de andadura. Un calendario ambicioso que ha hecho del 2017 el año más especial -hasta la fecha- de la formación astillerense. De hecho, como colofón final a los actos del veinticinco aniversario, la sala Bretón acogerá hasta el próximo día 15 de enero una exposición fotográfica del recorrido que ha realizado el conjunto, que podrá visitarse de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

El 2017 ha sido para la Coral Municipal Astillero-Guarnizo un año cargado de emociones, recuerdos, encuentros y actividades. Se han cumplido 25 años de su formación y, por eso, la directiva quiso organizar un calendario de actos, al que se sumó, como entidad colaboradora, la Concejalía de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Astillero.

Entre los actos, se encuentra vigente la muestra de la Sala Bretón, en la que se realiza un recorrido por la trayectoria desarrollada por la Coral desde su fundación hasta la actualidad y donde se muestran lugares en donde el conjunto ha interpretado conciertos, partituras que han formado parte de sus repertorios y diverso material, que «nos ayudará a conocer mejor el periplo artístico de este grupo de aficionados a la música polifónica», indicó la concejala de Cultura, Educación y Juventud, María Ángeles Eguiguren.

«Con esta conmemoración queremos celebrar, hacer memoria y recuperar lo transitado» María Ángeles Eguiguren | Concejala de Cultura

Haciendo un recorrido por este calendario conmemorativo, la Coral Municipal estrenó este año la Misa Festiva de Wolfram Menschick, con acompañamiento de cuarteto de viento y realizó un concierto internacional de primavera. Además de la Coral Municipal, participaron el Gemengd Koor Illucia de Puurs (Bélgica) y la Coral Nuestra Señora de Bueyo de Albelda de Iregua (La Rioja), un evento que cosechó grandes éxitos entre los asistentes.

25 años de ilusión

También, el pasado día 9 de diciembre, el conjunto ofreció el concierto 'XXV Aniversario. 25 años de ilusión', donde se incluyó un amplio repertorio que contó con 'Signore delle Cime', 'Gloria. Nº 1', 'No tardes Tom', con el solita Eugenio Fernández. También 'Cantares', '1492. Conquest of Paradise' o 'Mirando al mar'. No pudieron faltar tampoco 'Santander', 'Extiende la red', 'Astillero' o 'Ciudad Marinera'.

Según explicaron desde la Coral, la idea del concierto era «dar un repaso a alguno de los momentos más emblemáticos de nuestra historia, interpretando obras del repertorio actual junto con otras que forman parte de nuestra historia y que por una u otra razón estaban alejadas de nuestro presente». Entre estas últimas, destacan, por ejemplo, «las dos obras de nuestro director (una de ellas dedicada expresamente por él a la Coral), el nº 1 del Gloria de Vivaldi o dos de los números del musical My Fair Lady que ya estrenó la Coral en 1996».

Concierto de Navidad La concejala de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Astillero, María Ángeles Eguiguren, expresó su satisfacción por la celebración ayer, sábado, del tradicional concierto de Navidad en la iglesia San José, un evento que, como cada año, reunió en el templo a las corales del municipio. Y es que, para la concejala, el tradicional Concierto de Navidad «es un gran evento para los ciudadanos, donde se aúna la conservación de las tradiciones con la importancia de la música y el protagonismo de las voces con las que contamos en El Astillero y que suponen un orgullo para todos los vecinos», aseguró. De esta forma, intervinieron en el concierto las tres agrupaciones corales del municipio: el Coro Polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo, la Coral Municipal de Astillero Guarnizo y la Escolanía de Astillero, así como la Asociación La Barquía, que gestiona la Escuela de Folclore municipal. «Hemos podido disfrutar de los villancicos más populares que conocemos todos, así como de otros menos conocidos que nos sorprenden y nos hacen sentir al máximo este tipo de música», subrayó la responsable del área, María Ángeles Eguiguren.

La concejala del área expresó su agradecimiento y felicitación a la Coral Municipal de El Astillero Guarnizo por el esfuerzo y dedicación que han demostrado a lo largo de estos 25 años, «tanto a los que actualmente forman parte de este grupo como a los que con anterioridad contribuyeron con su trabajo a que la Coral sea hoy una formación coral consolidada y comprometida con la música y que ha paseado el nombre de nuestro municipio por distintos lugares del mundo», dijo.

La concejala resaltó el concierto que ofreció el conjunto en la iglesia San José, en el que participaron 140 coralistas. Organizado por la propia formación vocal astillerense y con la colaboración de la Concejalía de Cultura, este evento se enmarcó dentro de los distintos actos que se llevan a cabo a lo largo del año para festejar los cinco lustros de vida de esta agrupación «en la que todos sus componentes han demostrado un encomiable esfuerzo y dedicación», tal y como apunta Eguiguren.

Además de la Coral Municipal Astillero Guarnizo, intervinieron en el concierto, como corales invitadas, la Coral de Abelda de Iregua de Logroño y la coral belga flamenca 'Illucia'.

«Fue un orgullo para el municipio poder ofrecer a los vecinos un espectáculo de estas características que estamos seguros emocionará y deleitará a todos los amantes de la música coral», aseguró la concejala.

«Con esta conmemoración no queremos solamente celebrar, sino hacer memoria, recuperar lo transitado y explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro, reconociendo que ya se ha cumplido el objetivo que se marcaron sus fundadores y todos los astillerenses debemos sentirnos orgullosos de todos y cada uno de sus componentes, pasados y presentes, que han formado una gran familia y que han demostrado su valía».