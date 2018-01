El PP de El Astillero augura que el proyecto de peatonalización traerá «problemas» El proyecto de semipeatonalización de Díaz Pimienta sigue generando controversia. / María Gil Lastra El grupo popular estudia presentar en los próximos días un escrito en el Ayuntamiento acusando al PRC de saltarse el procedimiento SHEILA IZQUIERDO EL ASTILLERO. Viernes, 26 enero 2018, 10:32

El Partido Popular en el Ayuntamiento de El Astillero aprovechó ayer el turno de ruegos del Pleno ordinario para arremeter contra el alcalde, Francisco Ortiz, en torno a uno de los asuntos más polémicos de los últimos años en el municipio: la semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta. El líder popular, Carlos Cortina, pidió al regidor que aportara documentación, le recomendó que se leyera las bases de régimen local antes de asegurar que el rechazo del proyecto por parte del Pleno «no tiene ningún efecto práctico» y le advirtió que se retrajera «si no queremos tener un serio problema».

Al respecto, el regidor regionalista aseguró que está avalado por los servicios jurídicos y vino a decir que, entendiendo que la semipeatonalización de la calle Díaz Pimienta supondrá un beneficio para los vecinos, seguirá adelante en su proyecto de la céntrica calle astillerense.

Como ha podido saber este periódico, el PP no descarta presentar en los próximos días un escrito en el Ayuntamiento en el que podrían acusar al PRC (único partido en el equipo de gobierno que defiende el proyecto) de no haber realizado debidamente la aprobación de la obra, ya que no se celebró la comisión previa correspondiente. Un documento con el que tratarían de frenar las obras que ya se proyectan sobre el casco urbano y que vienen enfrentando a vecinos y comerciantes de la zona con el grupo regionalista.

La subida del 4% del IBI, a consecuencia de la valoración catastral, también fue uno de los ejes de debate en la sesión, que aprobó la desafección de un terreno, la actualización de los precios de los taxis y la cuenta general del 2016.