El PP de El Astillero culpa al alcalde del «caos» que sufre el Ayuntamiento De izquierda a derecha, Fernando Arronte, Laura San Millán, Carlos Cortina y Verónica Perdigones. / María Gil El líder popular, Carlos Cortina, aseguró ayer que no descarta retirarse antes de que acabe la legislatura, entregando, eso sí, su acta de concejal SHEILA IZQUIERDO El Astillero Jueves, 17 mayo 2018, 07:22

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de El Astillero, Carlos Cortina, aseguró ayer que la situación política municipal es, en estos momentos, «un auténtico caos», lo que es culpa, dijo, del alcalde regionalista, Francisco Ortiz, al expulsar del equipo de gobierno a «su socio de aventuras», el PSOE. Así lo puso de manifiesto el líder del PP en el transcurso de una rueda de prensa en la que, junto a los otros tres concejales Laura San Millán, Verónica Perdigones y Fernando Arronte, confirmó de nuevo no solo que no estará en las listas para la próxima legislatura, si no que no descarta retirarse antes de que acabe esta.

Durante su encuentro con los medios, el exalcalde del municipio afirmó que Ortiz ha sido el causante de la situación «insostenible» que tiene en estos momentos el Ayuntamiento, asegurando que «lo que empezó mal, está acabando peor». Una coyuntura incierta que se plasma, por ejemplo, en que, en la actualidad, la representatividad de las comisiones, «no está clara» o que «llevamos dos años sin presupuestos».

Respecto a la decisión del alcalde de retirar el proyecto de semipeatonalización de las inversiones de este año, el líder popular acusó a Ortiz de crear un «cacao» en el Ayuntamiento, ya que, «tanto enfado y cabreo para luego decir que lo retira. Si iba a hacer algo así, para qué rompe con el PSOE», se preguntó.

Para Cortina, las mociones de censura «no se teatralizan en los medios»

Sobre el partido socialista, Cortina explicó que su grupo municipal «no se ha planteado seriamente y en ningún momento» presentar una moción de censura, aunque ha considerado que «tuvo un arrebato inicial de enfado» que hizo pensar a «algunas personas» que podría ser posible. Todo ello, apuntó, de lo único que sirvió fue de producir «tensiones poco gratificantes». Para él, las mociones de censura «no se teatralizan en los medios, porque son temas muy serios», que requieren «mucho trabajo» y, más todavía, de «discreción» y «muchísimo rigor».

Sobre la situación del PP local, tras la baja en el partido de Fernández Soberón y Bella Gañán -una de las históricas del partido local-, Cortina aseguró que el grupo municipal no ha recibido de la anterior dirección regional del partido ni de la actual consignas, pautas, recomendaciones y, «mucho menos», imposiciones relacionadas con su trabajo en el Ayuntamiento de El Astillero. También negó «la más mínima injerencia» sobre el camino que deben seguir respecto a la política municipal, ya sea de pactos, de mociones y, «mucho menos», relacionadas con mociones de censura.

Es por lo que, manifestó, resulta «inverosímil» pensar que puedan plantearse directrices de futuro sobre posibles pactos en futuras elecciones que «aún no se han celebrado». «Es evidente que el PP debe estar en condiciones de pactar con aquellos partidos que busquen objetivos comunes de cara a gobiernos municipales y regionales», apuntó el líder popular.

El líder del PP de El Astillero aseguró que en su partido «ni ha habido vetos a nadie», ni «nadie ha puesto trabas por el deseo de trabajar por un municipio mejor», en alusión a las declaraciones que realizó Soberón, para anunciar su salida del partido. Para Cortina, desde el PP «respetamos las decisiones tomadas pero no compartimos los argumentos».

Para Carlos Cortina, nadie que se presenta en un lista electoral por primera vez como concejal a su ayuntamiento «podrá argumentar que lo es por méritos propios», dado que, «evidentemente», según matizó, «lo hace gracias a unas siglas a las que debe, al menos, respeto y lealtad». Es por eso que, según explicó ayer, si no termina esta legislatura lo hará entregando su acta de concejal.