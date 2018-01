El PP de El Astillero recurre el proyecto de Díaz Pimienta en un intento por declararlo nulo El proyecto de semipeatonalización de la calle Díaz Pimienta fue aprobado por Junta de Gobierno, pero no por el Pleno. / DM El grupo municipal presentó ayer un escrito en el Ayuntamiento en el que alega que no existió comisión previa SHEILA IZQUIERDO Martes, 30 enero 2018, 07:24

El Partido Popular en el Ayuntamiento de El Astillero presentó ayer un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local por el que se aprobó el proyecto de semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta. El escrito, que cuestiona el procedimiento por el que el PRC ha sacado adelante y en solitario -sin sus socios socialistas- la actuación, tiene por objeto declarar nulo el proyecto.

La semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta fue aprobada por Junta de Gobierno Local el pasado 21 de diciembre, en base al voto de calidad del alcalde, el regionalista Francisco Ortiz. El resultado en aquella Junta de Gobierno fue tres votos a favor del PRC y tres en contra del PSOE, por lo que, fue el voto del regidor quien desequilibró la balanza hacia la aprobación del proyecto, incluido en el programa electoral.

Al respecto, y en la primera de sus consideraciones que incluye el recurso de reposición, el PP señala el artículo 21 de las bases de régimen local donde habla de «la aprobación de obras y servicios cuando sea competente para su aprobación y concesión y estén previstos en los presupuestos». Los populares entienden que se ha vulnerado este precepto, pues, señalan, todavía no se han aprobado las cuentas para 2017 y 2018, «por lo que esta obra no está prevista en los presupuestos prorrogados».

Otra de las consideraciones que el documento también recoge es que según el reglamento de organización y régimen jurídico, «es de obligado cumplimiento el estudio, informe o consulta a una comisión informativa», algo que, aseguran, «no se ha cumplido». «En ninguna de las comisiones informativas del Ayuntamiento se ha tratado este proyecto para su informe o consulta al estar sometida a la decisión de la Junta de Gobierno Local, actuando estas como competencias delegadas por el Pleno».

También señalan los populares, que el alcalde debe cumplir los acuerdos establecidos por Pleno, y este proyecto, aseguran, pasó por una sesión extraordinaria el pasado 18 de enero -a instancias de su partido-, en la que todos los grupos (salvo el PRC) votaron en contra del proyecto, el cual quedó rechazado «por mayoría absoluta». Sin embargo, no solo no se ha acatado el acuerdo, sino que el alcalde vino a asegurar públicamente que ese acuerdo no tenía carácter práctico.

Por todo ello, el PP suplica a la Junta de Gobierno local que acuerde «declarar nulo» el acuerdo adoptado el pasado 21 de diciembre, en el que echó a andar el proyecto de semipeatonalización y adecuación urbana de un tramo de la calle Francisco Díaz Pimienta.