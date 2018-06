Astillero retira el proyecto del skatepark R. Ruiz La Comisión de Hacienda debate hoy las obras a financiar con el superávit EP El Astillero Jueves, 7 junio 2018, 12:37

El equipo de Gobierno regionalista en el Ayuntamiento de Astillero ha convocado para este jueves, a las 18.00 horas, una Comisión extraordinaria de Hacienda para debatir y someter a dictamen de los grupos municipales el modificado presupuestario y las obras a financiar con cargo al superávit del año pasado.

El equipo de Gobierno ha retirado de su propuesta el proyecto del 'skatepark' y ha incluido mejoras en La Churruca para, según dice, intentar «alcanzar un acuerdo» con la oposición que evite que los 1,5 millones de remanente de tesorería vayan a amortizar anticipadamente deuda bancaria en lugar de a ejecutar obras en el municipio y que se pierdan subvenciones regionales comprometidas.

La propuesta del equipo de Gobierno de Francisco Ortiz contempla además el asfaltado de calles del municipio; la reparación de viales públicos en la urbanización Los Puertos 9; la reforma del vaso de la piscina descubierta de 50 metros de La Cantábrica y construcción de una nueva sala técnica; la construcción del nuevo campo de fútbol 7 en el Estadio Municipal Frajanas; el acondicionamiento del barrio de La Casona; la rehabilitación del suelo del pabellón del Colegio José Ramón Sánchez; y el acondicionamiento de aceras y firme en la calle Ría de Solía en los número 2 a 14.

Este último proyecto, que no fue aprobado en el último pleno extraordinario, celebrado el pasado jueves día 31, volverá a ser sometido al debate de los grupos municipales. El proyecto recibió el apoyo del PRC e IU, pero los votos en contra de PSOE y PP, y la abstención de los dos concejales no adscritos, hicieron que no prosperase.

También se llevarán a la comisión otros tres puntos que no recibieron luz verde en el Pleno: la situación de los dos concejales que abandonaron el grupo municipal popular, sus retribuciones y los cambios en el voto ponderado en las comisiones que conlleva; las bases de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y ONGs en materia de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y solidaridad; y la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos.

Tras ser convocada esta Comisión de Hacienda, PSOE e IU solicitaron la convocatoria de un pleno extraordinario urgente para tratar de nuevo el asunto de estas obras.