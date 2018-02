El Astillero se zambulle en el Carnaval La sardina, de más de dos metros de longitud, ya está preparada y servirá para realizar el velatorio y el entierro del pez, en los actos del domingo. / Daniel Pedriza La localidad se sumergirá el próximo fin de semana en un programa de actos en el que no faltarán las canciones de la charanga y el velatorio de la sardina SHEILA IZQUIERDO El Astillero Jueves, 8 febrero 2018, 07:23

El Carnaval de El Astillero ya está calentando motores desde bambalinas. Los principales colectivos colaboradores llevan desde hace semanas preparando su puesta en escena. Uno de ellos es la Charanga El Cancaneao, que dedica altas dosis de ilusión en estos últimos ensayos para preparar los temas con los que saldrá a la calle. Lo mismo que Nueva Escuela, que está terminando de atar los últimos flecos a las coreografías que llevará al pabellón de La Cantábrica. La programación que ha organizado el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, durante tres jornadas consecutivas no dará tregua y ya está todo prácticamente listo para que den comienzo, el próximo viernes, día 9, los actos para el Carnaval de este año.

Dentro de la programación, uno de los elementos clave es el velatorio y entierro de la sardina, y por eso, en la nave municipal de Obras, los carpinteros contratados desde hace meses por el Consistorio, dentro del programa de Corporaciones Locales, se encargan desde hace días de dar las últimas pinceladas a la protagonista de color plateado. La pieza, realizada a base de madera, y con 2,1 metros de longitud, es similar, por no decir igual, a la del año anterior. Irá colocada sobre un ataúd de color negro, también realizado con mucho esmero por los carpinteros del Ayuntamiento.

El concurso de disfraces repartirá 2.800 euros El Concurso de Disfraces de este año, que volverá a recorrer las calles del municipio al ritmo de las populares canciones de la charanga, repartirá este año 2.800 euros en premios, divididos en cuatro categorías. Así, habrá ‘premio al mejor disfraz’, donde se valorará la riqueza de los detalles y acabados, maquillaje, atrezzo, coordinación de miembros de la comparsa así como trabajo y esfuerzo en la confección. El primer clasificado recibirá un premio de 500 euros; el segundo de 200 euros y el tercero de 100 euros. Luego, habrá un premio al ‘disfraz más original’, en donde se valorará la elaboración, creatividad de diseño, atuendo, maquillaje, coordinación de elementos y personas de la comparsa; el primer clasificado recibirá 500 euros, el segundo, 200 euros y el tercero, 100. También habrá ‘premio a la mejor puesta en escena’, con un único premio de 600 euros, donde se tendrá en cuenta la originalidad, animación, trabajo, ritmo y coreografía y un último premio a la ‘comparsa más divertida’, también valorado en 600 euros, donde se prestará especial atención a la simpatía, alegría y diversión que transmitan tanto la vestimenta como la coreografía de los integrantes.

«Si la gente quiere, la indultamos y me la llevo yo a mi garaje», dice entre bromas uno de los operarios del Ayuntamiento, mientras enseña, metro en mano, las magnitudes del pez. «Pero, vamos a ver, ¿Es una sardina, una lubina o el pez espada de la marisma?», replica otro. «Pues pocas lubinas te has debido de comer tú», añade un tercero. Y es que, lo que no cabe duda, es que la elaboración de esta sardina genera diversión en la nave del almacén de Obras.

En otro punto del municipio, la Charanga El Cancaneao, también ultima preparativos. Su presencia en los Carnavales es toda una tradición, ya que durante años, han llenado de ritmo y diversión las calles del municipio. Los 25 miembros que componentes de la Charanga han preparado un amplio repertorio con temas de actualidad, pasacalles, pasodobles y corridos mejicanos para ambientar los actos. «El tema de ‘despacito’, no podrá faltar, como tampoco ‘échame la culpa’, un remix de música disco de los años noventa y un popurrí de Mecano», dicen desde la agrupación.

Una puesta en escena alegre y colorista es lo que llevará la Escuela de Danza Nueva Escuela al pabellón de La Cantábrica.

La charanga El Cancaneao lleva meses trabajando en los temas con los que ambientará el Carnaval.

El programa

El Carnaval de El Astillero de este año se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en las que, a partir del próximo viernes, día 9, las calles de la localidad se llenarán de colorido y fantasía.

La programación que ha diseñado para esta ocasión la Concejalía de Festejos arrancará a las 21.00 horas del viernes en el pabellón de La Cantábrica, donde se procederá a la elección de reina y damas del Carnaval y San José 2018. La elegida para ostentar la corona se llevará un vale de 250 euros para poder gastar en los comercios del municipio, mientras que, la primera, segunda, tercera y cuarta dama, un vale de 100 euros, también para canjear en los establecimientos de la zona. Además, según indicó la concejala de Festejos, todas las participantes recibirán regalos variados en señal de reconocimiento a su participación. La actuación de la cantante Lucía Vena pondrá el broche de oro a esta primera jornada.

«El concurso de disfraces de este año repartirá 2.800 euros en premios en las diferentes categorías» Concejala de Festejos, Maica Melgar

El sábado, día 10, la programación comenzará a las 17.30 horas, con el desfile de carnaval por las principales calles del municipio, un recorrido que estará amenizado por la Charanga El Cancaneao, una agrupación musical con solera en el municipio.

A las 18.00 horas, dará comienzo el concurso de disfraces en el Pabellón de La Cantábrica. que incluirá la actuación de la Academia de Baile Nueva Escuela.

Ya el domingo, día 11, a las 12.00 horas, el pabellón de La Cantábrica acogerá la fiesta infantil de Carnaval, que contará con la actuación de Menuda Banda, «y alguna que otra sorpresa», según dejó caer la concejala de Festejos.

«La elección de reina y damas será el viernes, día 9, el sábado, el desfile y el domingo, el velatorio»

Por la tarde, tendrá lugar el tradicional velatorio de la sardina en la Plaza del Mercado, un acontecimiento que no ha dejado de repetirse en la localidad durante los últimos años y que incluirá macro-discoteca y el reparto de chorizo y salchichas entre los asistentes.

Después, transcurridas las 20.30 horas, se procederá al entierro de la sardina, desde la Plaza del Mercado, hasta el muelle, donde la Charanga El Cancaneao ofrecerá un majestuoso funeral al pez, que servirá para darle el último adiós. El último, hasta el año que viene.

Este acto, tradicionalmente, simboliza la finalización del Carnaval y el inicio de la Cuaresma.