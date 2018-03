Remo La 'San José', pasión de todo un pueblo Integrantes de la bancada masculina de Astillero, junto a su trainera. / DM . Astillero La vuelta a la ACT centra todos los esfuerzos en una entidad que es un símbolo en El Astillero JOSÉ COMPOSTIZO Astillero Domingo, 18 marzo 2018, 08:24

El Astillero vive sus fiestas patronales y como cada año uno de sus protagonistas será la Sociedad Deportiva de Remo Astillero, un emblema del municipio que cumple ya más medio siglo de historia. El 30 de julio de 1966, la entidad quedó constituida por el empeño de un grupo de aficionados enraizados en las vivencias de sus mayores, amantes de las tradiciones de su pueblo, que tuvieron la idea de traer el remo para la localidad.

En este más de medio siglo de historia, el club astillerense ha forjado a grandes deportistas. De la entidad azul han salido grandes campeones de España y de Europa, además de un sinfín de remeros que han nutrido a las selecciones de Cantabria y de España en sus compromisos internacionales. Ellos han logrado muchos triunfos para la 'San José', cristalizados en las banderas, trofeos, medallas y distinciones que jalonan las vitrinas de la sala de trofeos de la sede del club, en el Museo Chiqui Castillo.

Y es que el mar y El Astillero están unidos lo quieran o no y el remo hoy es una de sus señas de identidad. Luis Novoa, uno de los grandes aficionados de este deporte recuerda con nostalgia algunas de aquellas tonadillas cuando aún el club azul aún no atravesaba sus mejores momentos. «Son recuerdos muy entrañables cuando se cantaba por estas fechas aquello de... '¡Soy de Astillero, bonita aldea, soy del pueblo que gana en las regatas con las traineras. De babor, de babor a estribor, de estribor a babor, de proa a popa. Que tú eres el mar y yo soy la arena, que ya no voy solo, que el agua me lleva'. Era una canción que marcaba la fiesta en el pueblo, su orgullo marinero y dice lo que significa la 'San José' en El Astillero».

El club es una de las referencias de las actividades deportivas de las fiestas locales

Novoa, reconoce que desde la llegada de la nueva directiva al club, se están cambiando muchas cosas «para bien» y asegura que «el año pasado bajamos por una mala planificación, pero este año ascendemos seguro y las chicas realizarán una gran temporada», vaticina.

Además, a nivel de clubes a la SDR Astillero le cabe el honor de haber sido elegido en su día por TVE para retrasmitir desde su ria, el primer directo de una regata de traineras a nivel nacional, fue el sábado 21 de julio de 1990.

XXV Bandera San José

Coincidiendo con las fiestas en el municipio, se viene celebrando desde el año 1993 y organizado por la SDR Astillero la Bandera San José, como un elemento más del programa de festejos del pueblo. Este año tendrá lugar el próximo sábado día 17 a partir de las 16.30 horas en la Ria de Astillero, será el gran día del remo, en el que se disputará un nuevo ascenso de traineras, en categoría masculina y femenina, así como el desafío del banco móvil en 8+. Antes de que de comienza de forma oficial la regata tendrá lugar una exhibición de los antiguos remeros del club, con la antigua trainera de madera, 'San José IX', también conocida como la Mindasa, para disfrute de todos los aficionados apostados en el muelle y malecón de la ria. Antes de todo esto tendrá lugar una degustación de paella, en la que se repartirán 300 raciones.

La 'San José' prepara ya un verano intenso, en el que cuenta con todas las papeletas para participar en el play-off de ascenso para retornar de nuevo a la ACT. Ambiciosos, pero con cautela, en el club no se vuelven locos. «Queremos volver a dar una alegría a la gente porque son el verdadero motor de la entidad», explica la presidenta de la entidad, Elizabet Carral.