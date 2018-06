El proyecto de mejora del Puente de los Ingleses recibe luz verde El Puente de los Ingleses o Cargadero de Orconera precisa de una intervención inmediata que garantice su estabilidad. / DM El Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la actuación, pero tiene que decidir cómo lo puede financiar SHEILA IZQUIERDO El Astillero Viernes, 8 junio 2018, 18:40

La Corporación municipal de El Ayuntamiento de El Astillero dio el visto bueno al proyecto de rehabilitación y consolidación del Cargadero de Mineral de Orconera-Puente de los Ingleses, una de las obras más demandadas por los grupos de la oposición. De hecho, durante la sesión en la que se abordó este punto, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento (PRC, PSOE, PP, IU y no adscritos) lo apoyaron, constituyendo el único punto que logró la unanimidad.

En todo caso, que el proyecto haya sido aprobado no significa que la puesta en marcha de las obras se realice de manera inminente, puesto que está por ver la manera en que se financiará.

Como se recordará, el equipo de gobierno regionalista ya advirtió que el proyecto no se puede afrontar con cargo al superávit presupuestario de 2017, en base a los informes emitidos por los técnicos municipales. Y es que, al parecer, la obra de rehabilitación del Puente de los Ingleses no cumple los criterios de la Ley Montoro para ser calificada como financieramente sostenible.

La rehabilitación de la estructura tendrá un coste de 454.000 euros

Los informes técnicos señalan que, aunque el Puente de los Ingleses es un «símbolo» y «está grabado en la memoria de vecinos y visitantes» como elemento identificativo de El Astillero, «no se observa relación directa y clara de una afección a un servicio público», como requiere la Ley de Haciendas Locales, apuntó el alcalde.

«Más bien -aseguró Ortiz haciéndose eco de lo que dice el documento- se trata de una estructura o elemento contemplativo y asimismo mirador dentro del propio parque de La Cantábrica-La Planchada» y, por tanto, «no parece justificada la inclusión de la actuación» en ninguno de los grupos previstos en la Ley Montoro para reinvertir el superávit».

Esta exclusión de las obras que pueden ser financiadas con cargo al superávit ha sido uno de los asuntos relativos al proyecto más criticados por algunos grupos de la oposición. El PP, sin ir más lejos, cuestionó que haya sido un arquitecto el que haya determinado que no puede ser financieramente sostenible la obra, sin que se haya considerado su inclusión dentro del epígrafe de Parques y Jardines, con el que los populares creen que podría haber encajado.

En todo caso, el alcalde, Francisco Ortiz, confirmó que «se buscarán otras vías de disponibilidad presupuestaria» para acometer una obra que -consideró- «muy necesaria». Como ya afirmó en una Comisión de Hacienda, Ortiz insistió en que la rehabilitación del Puente de los Ingleses es una obra «fundamental» para el equipo de gobierno, y de hecho el PRC la llevaba en su programa. Por eso, será pronto «una realidad», tranquilizó el alcalde.

El alcalde recordó a la oposición que, el hecho de que una obra no se incluya en el modificado presupuestario para reinvertir el superávit que se presenta este viernes al pleno, no significa que no se vaya ejecutar. «Todos defendemos que la rehabilitación del Puente de los Ingleses debe ejecutarse, lo que no podemos es imponer un proyecto desoyendo los informes de los técnicos municipales», aseveró Francisco Ortiz.

El proyecto a ejecutar

El proyecto de rehabilitación y consolidación del Puente de Los Ingleses o Cargadero de Orconera contempla la dotación a la estructura de mayor estabilidad desde su cimentación, diferentes arreglos estéticos de chapa y pintura, el arreglo y pavimentación del tablero del puente, el tratamiento y recuperación de la estructura de los cuatro castilletes que soportan el cargadero. Con ello, se pretende garantizar su mantenimiento y su seguridad durante muchos años.

Este proyecto fue encargado por el Ayuntamiento para buscar una solución al estado de deterioro detectado en el Puente de los Ingleses, que fue cerrado al público para prevenir accidentes, después de que se produjera el desprendimiento de varias maderas de la estructura sobre el paseo marítimo.

Tanto los estudios previos como el proyecto han sido elaborados por la empresa Gestenor que con la denominación de 'Proyecto de Rehabilitación y Consolidación del Cargadero de Orconera o Puente de los Ingleses'. El proyecto alcanza un presupuesto cercano de 454.000 euros.

El proyecto contempla también unas obras de adecuación para facilitar el acceso al Puente de los Ingleses a las personas con movilidad reducida.