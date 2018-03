El PSOE de El Astillero continuará teniendo como «preferencia» al PRC

La semipeatonalización, el gran desencadenante

El proyecto de semipeatonalización de la calle Díaz Pimienta de El Astillero que se acordó por Junta de Gobierno de Local, gracias al voto de calidad del alcalde, Francisco Ortiz, ha sido el gran desencadenante de las desavenencias manifiestas que han sufrido PRC y PSOE. Desde aquella sesión, celebrada en noviembre de 2017, las fisuras en la buena sintonía de los socios han ido creciendo, hasta el punto de llegar a un Pleno donde el PSOE, con su voto a favor de quitarle las competencias de obras a la Junta de Gobierno para devolvérselas al Pleno, trunca el poder de su socio regionalista, dueño del bastón de mando, y por tanto, propietario del voto de calidad.

En aquella Junta de Gobierno de noviembre de 2017 ya el PSOE se opuso a la obra, pero no le sirvió de nada. El PRC siguió adelante, gracias a ese voto de calidad al que, por ley, tiene derecho. Posteriormente, el Partido Popular forzó la celebración de una sesión plenaria para establecer la idoneidad del proyecto. El PSOE volvió a dejar patente su oposición a las intenciones de su socio y votó en contra, junto con PP e IU, de llevar a cabo la actuación, en base a dos cuestiones: por no encontrarlo «prioritario» y por no responder a una demanda vecinal.

A los pocos días, el alcalde regionalista, Francisco Ortiz, apuntó que el acuerdo adoptado por el Pleno «no es vinculante», ya que no tiene legitimación para echar para atrás acuerdos adoptados por Junta de Gobierno. Una aseveración que no le gustó al PSOE, quien advirtió de que la semipeatonalización de El Astillero «tiene enfrente a toda la sociedad», ya que, en democracia, «las decisiones se toman por mayorías», apuntó el portavoz socialista.