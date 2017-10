En vigor las ayudas al transporte Los alumnos universitarios y de Grando Superior podrán optar a estas ayudas al transporte. / Andrés Fernández El Ayuntamiento de El Astillero convoca estas subvenciones, dirigidas a estudios superiores, y también abre las becas a necesidades especiales SHEILA IZQUIERDO Miércoles, 18 octubre 2017, 07:52

La Concejalía de Cultura, Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria abrirá mañana, lunes, el plazo de solicitud de ayudas para desplazamientos de estudiantes a los Centros Universitarios o de Ciclos Formativos de Grado Superior -excepto estudios realizados a través de la UNED-. Unas ayudas cuyas dotaciones alcanzarán los 200 euros para los solicitantes matriculados en los Centros Universitarios o de Grado Superior de Cantabria y de 300, si los estudios se cursan fuera de Cantabria, por carecer de los mismos nuestra comunidad.

«Es un apoyo más para las familias que tienen hijos estudiando y que se suma al resto de subvenciones que ofrecemos desde la Concejalía de Educación para los estudiantes del municipio; nuestra implicación y nuestro compromiso es máximo en este asunto ya que consideramos que es un derecho fundamental y que no tiene que existir ningún impedimento económico para que los alumnos puedan desarrollar los estudios que deseen», aseveró la concejala de Cultura.

Los requisitos de los interesados, que tienen hasta el 17 de noviembre para presentar su solicitud en las oficinas municipales, son, entre otras, ser residentes y estar empadronados en El Astillero todos los miembros de la unidad familiar, con anterioridad al 31 de marzo del 2017; estar matriculados en estudios Universitarios (Diplomatura, Licenciatura Máster...) o ciclos formativos de Grado superior, correspondientes a un Plan de Estudios aprobado por el MEC., y cuya terminación suponga la obtención de un Título oficial; estar matriculados en el curso 2017-2018, al menos de 40 créditos, en el caso de planes de estudio no renovados, de tres asignaturas anuales o seis cuatrimestrales.

El plazo para las dotaciones a necesidades especiales se adelanta este año al mes de octubre

No podrán optar a esta ayuda quienes estén matriculados fuera de Cantabria (si dichos planes son impartidos en Centros Universitarios o de Ciclos Formativos de Grado Superior de esta Comunidad Autónoma) y no pueden superar los treinta años de edad al finalizar el plazo de presentación de solicitudes, además de no superar la unidad familiar el nivel de ingresos establecidos según el número de miembros computables «dado que las becas son para las personas que lo necesitan», apunta Eguiguren.

Los interesados deben presentar la documentación exigida en la convocatoria y las ayudas serán concedidas por la Junta de Gobierno Local previa propuesta de la Comisión de Cultura, Educación y Juventud de El Astillero, teniendo en cuenta de que la falsedad de alguno de los datos aportados por el solicitante llevará consigo la anulación de la ayuda, pudiendo exigirse la devolución de la cantidad abonada. Por último, esta beca es incompatible con cualquier otra destinada a la misma finalidad que proceda de organismos públicos o privados.

Ayudas especiales

Por otro lado, la Concejalía de Cultura adelantó a este mes de octubre el plazo de solicitud de ayudas para los alumnos con necesidades especiales del municipio -escolarizados en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o ciclos de grado medio- con el fin de que puedan hacerse efectivas este año. El importe de estas subvenciones alcanza los 200 euros.

«Hemos decidido adelantar la convocatoria para ajustarla al año natural y así favorecer a las familias, para que no tengan que esperar para recibir las becas, ya que nuestro compromiso con la Educación es una de nuestras prioridades», señala la edil.

Entre los requisitos que tienen que cumplir los solicitantes se exige que todos los miembros de la unidad familiar sean residentes y estén empadronados en El Astillero, con anterioridad 1 de junio del 2017; estar matriculado en el curso 2017/18 en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio; alumnos con necesidades educativas especiales por causas psíquicas, físicas o sensoriales (logopedia, audición, visión), con trastornos graves de la personalidad o conducta, así como las asociadas a la alta capacidad intelectual; estudiantes que estén valorados por un equipo de orientación educativa y psicopedagógica dependiente de la administración o acreditados con el correspondiente certificado de minusvalía y no superar la unidad familiar el nivel de ingresos establecido.

La solicitud se debe presentar, en el plazo de un mes desde su publicación en tablón y web municipales, en las oficinas municipales, según el modelo normativo que se facilita a tal efecto, con una serie de documentación requerida y especificada en la convocatoria.

Eguiguren precisa también que estas ayudas son compatibles con otras destinadas a la misma finalidad que procedan de organismos públicos o privados, siempre y cuando no suponga sobrefinanciación.