El alcalde de Laredo acusa a PP, PRC e IU de «empobrecer y envejecer» la villa López Visitación, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en el ayuntamiento pejino. / Abel Verano Laredo López Visitación asegura que la moción de censura que ha intentado presentar la oposición «desde el primer día» no ha prosperado «porque los cuatro portavoces querían ser alcaldes» ABEL VERANO Castro Urdiales Jueves, 7 junio 2018, 07:28

«Los cuatro grupos de la oposición (PP, PRC, SSPL e IU) están intentando desde el primer día presentar una moción de censura y mantener todo bloqueado, pero no lo han conseguido porque los cuatro quieren ser alcaldes y porque es invendible una moción contra un gobierno limpio y transparente que está arreglando el pueblo desde sus cimientos contra viento y marea». El alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), que gobierna en minoría (con 5 concejales de 17) compareció ayer en rueda de prensa para arremeter de nuevo -como ya hiciera hace tres semanas- contra los grupos de la oposición pejina y responsabilizarlos, una vez más, del «bloqueo impresentable» de los proyectos que están pendientes en el municipio.

El primer edil pejino criticó con dureza a los tres partidos (PP, PRC e IU) que han gobernado el municipio, «los unos con los otros y los otros con los unos», durante los últimos veinte años, «tiempo en el que han empobrecido Laredo, dejando la villa huérfana de un horizonte de desarrollo, y han envejecido la villa y desmoralizado a los laredanos».

«Me encontré un pueblo deshecho, con todas las infraestructuras obsoletas, con todos los saneamientos hundidos y podridos, con los equipamientos abandonados e incluso en riesgo de derrumbe. La piscina que se caía, el antiguo Ayuntamiento cerrado durante más de diez años, las calles y avenidas destrozadas, las pistas de atletismo hechas trizas, los polideportivos inundándose, el entorno natural destrozado y violentado, los jóvenes huyendo ante la falta de posibilidades de futuro...». Pero si hay algo que criticó ayer el alcalde del «legado» que ha recibido de sus antecesores, es un Plan General del Ordenación Urbana (PGOU) «anulado por los tribunales y recurrido ante el Supremo, tras 15 años de elaboración».

«Me encontré un pueblo deshecho, con todas las infraestructuras obsoletas»

Para López Visitación este «compendio de políticos nos ha hecho perder unas décadas». «La gente joven se ha marchado del pueblo porque no pueden adquirir vivienda a precios asequibles y los inversores huyen por la inseguridad jurídica manifiesta porque el PGOU está en el Supremo recurrido».

«Los jóvenes se han marchado y los inversores huyen por la inseguridad jurídica»

Así las cosas, el regidor pejino afirmó que cuando accedieron al gobierno hace ya tres años ofrecieron pactos de legislatura a todos los grupos de la oposición salvo al PP. «Intentamos consensuar todos asuntos, incluso con el PP, pero nos hemos encontrado con un muro delante de bloqueo». «Era la hora de ponernos de acuerdo para sacar los proyectos adelante», lamentó López Visitación, al tiempo que dejó claro que, «aunque nos han hecho perder tres años, saben que no me rindo ni me rendiré jamás y voy a sacar adelante los proyectos pendientes que tienen consignación económica».

«La mentira más gorda»

El alcalde laredano aprovechó su comparecencia para responder a las últimas acusaciones y movimientos que han llevado a cabo los diferentes grupos de la oposición. Todo ello con el objetivo, según dijo, de «intentar poner un poco de cordura en la loca carrera que mantiene la oposición por ver quién dice la mentira más gorda o inventa la excusa más ridícula y tendenciosa para justificar el continuo bloqueo que hacen todos juntos contra el futuro y el progreso de los vecinos».

«Que yo sepa no hay ningún apercibimiento de la Sala para que no se retrase más el derribo»

Respecto a la reciente denuncia presentada ante la Fiscalía por Sí Se Puede Laredo, grupo al que el alcalde calificó de «comparsa del PP» en varias ocasiones, López Visitación criticó que este grupo haya llevado ante el Ministerio Fiscal el acuerdo «democrático» y «plenario», consensuado por mayoría, para que se construya una plaza pública en la Puebla Vieja de Laredo. Sin embargo, y como aclaró la propia portavoz de SSPL, Carmen García, al término de la intervención del alcalde, lo que ha denunciado este grupo no es el convenio con Proinasa sino el impago de la deuda de 1,77 millones de euros más intereses que la empresa tiene con el Ayuntamiento de Laredo desde que el Tribunal Supremo confirmase la ilegalidad de una permuta de terrenos entre esta empresa y la administración local en 1987.

Por otro lado, el alcalde solicitó al PP que se retracte de la manifestaciones que hizo hace unas semanas, acusándole de «amenazar y presionar» a los funcionarios municipales, «o me veré en la obligación de tomar todas aquellas medidas que crea oportunas para esclarecer la verdad sobre el asunto».

Sobre el 'caso Tenis', López Visitación dijo que se siguen tramitando «todos los aspectos que requieren la licitación» y aseguró que desconoce que exista un segundo apercibimiento de multa por parte de la Sala, a pesar de que, como ya publicó este periódico, el Tribunal Superior dio de plazo hasta el pasado mes de mayo para que comenzarán las obras de demolición.