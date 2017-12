El arquitecto insiste en que reformar la piscina de Laredo «no es la mejor opción» DM Al alcalde de Laredo, López Visitación, no le parecen creíbles las declaraciones de Ricard Balcells, que realizó hace dos años un estudio para el Ayuntamiento pejino ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 13 diciembre 2017, 07:36

El arquitecto catalán Ricard Balcells, contratado por el Ayuntamiento de Laredo hace dos años para realizar un estudio de las piscinas pejinas poco después de su clausura ante el riesgo de derrumbe de la cubierta, insistió ayer en que rehabilitar las piscinas de Laredo «no es la mejor opción». «Es mucho mejor construir unas nuevas en otro sitio».

Estas nuevas afirmaciones de Balcells se producen un día después de que el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), emitiera una nota de prensa en la que señala que «no me parecen creíbles las declaraciones que atribuyen al técnico de la piscina». Unas declaraciones que fueron publicadas por este periódico el pasado 7 de diciembre tras mantener una primera conversación con el arquitecto catalán.

En esa entrevista, Balcells aseguró que «el edificio está enfermo, mal implantado y diría que fuera de la ley. Invertir en la reforma de las piscinas municipales de Laredo es malgastar dinero público». Asimismo, señaló que restaurando el edificio se puede conseguir evitar las patología que tiene, «pero no se conseguirá mejorar porque está constreñido desde el punto de vista urbanístico, de la orientación solar y tiene problemas de accesibilidad, ya que no se puede rodear el edificio». «Además, la instalación está amortizada económicamente con la edad que tiene. No está tirando el dinero cambiando la piscina de ubicación, dedicando ese espacio a ampliar el instituto o el pabellón que está a lado, también constreñido».

El arquitecto señala que él proponía una remodelación urbanística en profundidad, que el Ayuntamiento podía acometer estudiando solares nuevos. «Mirando al futuro del municipio esto no puede ser. Restaurar no lleva a ninguna parte. Ni de golpe, ni en partes. Es tirar el dinero».

Tras estas afirmaciones, el alcalde pejino señaló en su nota que «es poco o nada creíble que el autor del informe que ha cimentado el expediente de rehabilitación de la piscina diga ahora que hacerlo sería malgastar el dinero público». «Aquí tiene que haber gato encerrado», añadió el alcalde, «porque esas supuestas declaraciones surgen ahora que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria ha consignado ya 200.000 euros en el presupuesto para rehabilitar la piscina, se ha comprometido a destinar 500.000 más en el próximo año y la propia directora regional de Deportes ha rogado a los grupos de oposición de Laredo que no bloqueen la inversión».

Ayer, este periódico volvió a ponerse en contacto con el arquitecto catalán y éste insistió en que de las tres opciones que dio al Ayuntamiento en su informe, por la que él apuesta es por la de construir una nueva infraestructura en otro lugar.

Desbloqueo de la piscina

Por otro lado, López Visitación también cuestiona la información que publicó este periódico el pasado 6 de diciembre, bajo el título «Mañanes y el alcalde de Laredo no consiguen desbloquear la piscina», después de que el gabinete de prensa del Gobierno de Cantabria remitiera una nota de prensa en la que se aseguraba textualmente: «La reunión (entre el consejero de Educación, Cultura y Deporte y el alcalde de Laredo) también ha servido para abordar posibles soluciones que permitan desbloquear la situación por la que atraviesa la piscina municipal».

El alcalde de Laredo se muestra «sorprendido» porque «ni el consejero ni yo tenemos ningún elemento de bloqueo sobre el asunto, todo lo contrario. Y ha sido la directora general de Deportes la que rogó a los grupos municipales de Laredo que no bloqueen por más tiempo la inversión de 200.000 euros que tiene la Consejería destinados a la piscina».