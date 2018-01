La Audiencia Nacional anula el proyecto de demolición de la Escuela de Vela de Laredo

«Ya no nos afecta en nada, pero lo veíamos venir»

«Ya no nos afecta en nada, pero lo veíamos venir», explicó ayer el presidente del Club Náutico de Laredo, Juan Adarraga, que reconoció que el hecho de ganar el recurso en estos momentos no tendrá ninguna repercusión para la entidad, ya que las embarcaciones ya fondean en el pantalán del puerto deportivo de Laredo desde inicios del año 2017. Adarraga explicó el largo periplo de recursos planteados por el Club Náutico –desde que se extinguió la concesión en 2006– con el objetivo de ganar tiempo para mantener los barcos en el pantalán sentenciado, al no contar entonces con otra alternativa para las embarcaciones. «Estabamos intentando demorar lo más posible, sobre todo el derribo del pantalán, ya que la escuela de vela no la utilizábamos, para poder aguantar», reconoció. A la par, calificó como «buena noticia» para ellos el hecho de que se anule el proyecto de demolición por una cuestión ambiental, no sólo porque se demuestra que tenían razón al plantear que «no era una obra de escasa entidad», sino porque además «nos ahorramos los gastos del recurso y tal vez se pueda utilizar eso para otra cosa», afirmó.