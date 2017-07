Mucho más que barcos La oferta de ocio y gastronomía es uno de los grandes atractivos del Salón Náutico de la villa pejina. :: dm El Salón Náutico de Cantabria, que se celebrará del 20 al 23 de julio, programa un amplio abanico de actividades Domingo, 2 julio 2017, 18:01

El Salón Náutico de Cantabria, se celebrará del 20 al 23 de julio en el Puerto Deportivo de Laredo, se ha convertido después de cinco ediciones, en una cita ineludible para los aficionados al mundo de la mar. Y lo es no sólo por ser un referente en cuanto a las últimas novedades en lo que a embarcaciones y elementos náuticos se refiere, sino porque en torno a este salón se celebra una interminable lista de actividades deportivas y de ocio que atrae a numerosísimas personas. En concreto, en la edición de 2016, más de 30.000 visitantes se dieron cita las instalaciones del moderno puerto pejino.

La 'Feria Náutica del Norte' está compartimentada en cuatro áreas de actividades bien diferenciadas. El objetivo de los organizadores del evento para estructurar así el salón es permitir que las personas que acudan puedan disfrutar de manera ordenada de la amplia oferta que se concentra esos días en las instalaciones.

La primera de estas áreas es la dedicada a las empresas expositoras, que se ubica en los 3.500 metros cuadrados de la marina seca del puerto.

La regata no competitiva 'Villa de Laredo' reunirá a barcos procedentes de varios puertos cantábricos La gastronomía y el ocio ocupan una parte esencial dentro de la programación del salón

Otra de las zonas es la del mercado flotante de barcos de segunda mano. En este caso, la zona ocupada es la de los pantalanes, en la que, además, se desarrollan otras actividades náuticas. En este mercado, el único existente en la Cornisa Cantábrica, los barcos ofertados se exhibirán en el pantalán del Puerto Deportivo de Laredo, por lo que la logística de traslado y estancia para los vendedores es mucho más sencilla que en un mercado en seco. A los participantes particulares se les cobra únicamente 50 euros en concepto de inscripción a cambio de los cuales tiene derecho a tres días de estancia en el pantalán de las instalaciones portuarias habilitadas para tal fin.

Junto a estas dos áreas está la denominada 'Village'. Esta zona, una de las que más visitantes reúne, ya que es una de las menos especializadas en el mundo náutico y más adecuada a las preferencias del público en general, servirá para concentrar la actividad comercial y de marca de las diferentes empresas colaboradoras. Lo mismo ocurre con el cuarto apartado del salón, el dedicado a la gastronomía y al ocio, con una amplia oferta de restauración y comercio.

Junto a estos cuatro elementos esenciales del Salón Náutico de Cantabria, los organizadores, como en las ediciones anteriores, ha programado una extensa lista de actividades complementarias, una de las cuales es la travesía 'Salón Náutico de Cantabria-Villa de Laredo 2017', que está abierta a todo tipo de embarcaciones de vela o motor. Los barcos deberán de partir de una serie de puertos concertados en el mar Cantábrico, para concurrir el día 22 de julio en el puerto laredano. Las inscripciones, tanto de las embarcaciones, como de los tripulantes, son gratuitas.

La travesía celebra este año su 5ª edición. Durante la edición de 2016 se cosechó un considerable éxito, acudiendo al Puerto Deportivo de Laredo un centenar de embarcaciones, provenientes de todos los puntos de la cornisa cantábrica.

A la llegada de la flota, se celebrará una fiesta de confraternización entre tripulaciones

La hora de salida será proporcional a la distancia que hay desde los puertos de origen al puerto pejino. La travesía no es una regata, es decir, no es competitiva, por lo que no se computarán los tiempos, ni habrá clasificación de llegada.

Tal y como se recoge en las bases de la travesía, los barcos cuyas inscripciones sean aceptadas podrán disfrutar de forma gratuita de los atraques en el Puerto Deportivo, que serán cedidos por la organización del salón. Como requisito básico de participación, deberán adjuntarse el justificante de la póliza de seguro en vigor de la embarcación, la documentación en regla de los barcos y el número de tripulantes que participarán.

La organización del Salón Náutico de Cantabria ha previsto la creación de un paquete de actividades acuáticas gratuitas orientado a niños mayores de 10 años que se ofertará bajo la denominación 'Bono Azul'. Entre las actividades programadas dentro del paquete de actividades se ha incluido un bautismo de vela, para el que se han habilitado un centenar de plazas, las mismas que se destinarán a otras actividades, como pueden ser el submarinismo, la pesca o el concurso de dibujo. Para la modalidad de paddle Sup se permitirán 300 inscripciones, mientras que para la de salvamento y socorrismo, el número máximo de participantes podrá ser de 50.

A todo este programa de actividades hay que unir las que se desarrollarán en el 'Summer Sea Market', una zona dedicada a la venta y comercialización de accesorios y artículos para el verano, así como las que puedan promover los patrocinadores y expositores y que incluirán catas de productos, demostraciones de artículos en exposición, exhibiciones a cargo de la Cruz roja del Mar, etcétera.