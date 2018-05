«No me consta que los trabajadores hayan estado en situación irregular» Jesús San Emeterio, en una imagen de archivo. / DM Laredo El concejal de Personal de Laredo, Jesús San Emeterio, asegura que el Ayuntamiento lleva ocho años pidiendo empleados a la empresa que, según Comisiones Obreras, «no es de empleo temporal» ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 25 mayo 2018, 07:36

El concejal de Personal y Empleo en el Ayuntamiento de Laredo, Jesús San Emeterio (PSOE), aseguró ayer que «no hay nada raro en las contrataciones del Ayuntamiento ni se ha querido meter a alguien en concreto» y que no tiene noticias de que los trabajadores «hayan estado en situación irregular».

De esta forma, San Emeterio contestó a la denuncia que ha presentado el sindicato Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria por la «contratación ilegal» de trabajadores por parte del Ayuntamiento pejino -gobernado por el PSOE- «para meter a quien le da la gana», a través de una empresa, Griz Team, «que no está dada de alta como ETT», es decir, como Empresa de Trabajo Temporal.

Según explicó el pasado martes a este periódico la responsable de Administración Local en Comisiones Obreras de Cantabria, Ángel Sobrino, la empresa Griz Team «no puede ceder al Ayuntamiento laredano trabajadores, ya que eso solo pueden hacerlo las ETT y dicha firma no está dada de alta bajo ese epígrafe, según me ha confirmado la Dirección General de Trabajo. A esta circunstancia habría que añadirle que esta empresa no cuenta con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, ni ejerce las funciones inherentes a su condición de empresario».

La representante de CC OO señalaba en su denuncia que el Consistorio pejino tiene constituidas bolsas de trabajo de operario de limpieza y de auxiliar educador de Educación Infantil, para la contratación en su caso de personal no permanente de acuerdo a las necesidades que justificadamente tenga el Ayuntamiento de Laredo en cada momento. «Sin embargo, el Ayuntamiento de Laredo, lejos de hacer uso de estas bolsas de empleo, ha contratado a esta empresa para que le suministre personal».

Ante estas acusaciones, San Emeterio dijo ayer que el Ayuntamiento pejino lleva ocho años recurriendo a Griz Team «porque es la que mejores precios nos presentaba», al tiempo que afirmó que «siempre he oído hablar de esta empresa como una ETT, si no lo es yo ahí me pierdo».

El edil de Empleo señaló que los trabajadores que están desempeñando alguna función a través de ETT en el Ayuntamiento «lo hacen para mantener determinados servicios que son primordiales, sobre todo en colegios y polideportivos, como personal de limpieza, auxiliares, conserjería...». «Se están manteniendo los puestos que son estrictamente necesarios y porque no queda otro camino». Y es que San Emeterio apunta que las bolsas de empleo que se aprobaron hace año y medio «a día de hoy siguen sin presupuesto que las sustente porque la oposición no quiere aprobar ninguna modificación de crédito de las que se han planteado en alguna ocasión. Entonces la salida legal que tenemos es recurrir a la ETT».

El problema, según señala el edil de Personal y Empleo, es que ahora ha cambiado el marco legal y «hay que balancear esos servicios de manera que encajen en la ley». «Pero en ningún sentido se ha hecho una cosa rara ni nada que no sea mantener los servicios que pagan los vecinos; ahí está nuestro espíritu».

San Emeterio deja claro que si se confirman las sospechas de que las contrataciones no son como deberían ser, «lo que habrá que hacer es corregirlo como se ha hecho en otras ocasiones, pero en ningún caso dejar de dar los servicios».

«Desde el Ayuntamiento de Laredo siempre se les ha dicho a las empresas de empleo temporal que tienen que mantener las condiciones laborales del resto de trabajadores municipales», concluyó.