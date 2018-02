El convenio con Proinasa, en entredicho

«Lo que quiero es saldar la deuda cuanto antes»

El responsable de Proinasa, César Nates, rompió su silencio el pasado miércoles para dejar claro que quiere «saldar cuanto antes su deuda» y, por eso, está a la espera de que se haga efectivo el convenio que ha aprobado el Pleno pejino para la adquisición de sus parcelas y que cree que «beneficia a todos». «En todo momento he hecho lo que me ha dicho el Ayuntamiento. No puedo hacer más», apuntó.

Nates recordó que en su momento solicitó al Ayuntamiento que le expropiaran sus terrenos, pero el Consistorio no lo hizo. Asimismo, dijo que en todos estos años la indemnización ha ido creciendo por los intereses y está cercana a los tres millones de euros, aunque realizó dos pagos en su momento. Según señaló el responsable de Proinasa, en la pasada legislatura el PP no sacó adelante el convenio que se ha aprobado ahora «porque no había consignación presupuestaria». «Y el PSOE cuando ha entrado hace tres años lo que ha hecho es retomarlo porque sí había esa consignación. Lo único que quiero es arreglarlo. Yo no he hecho las valoraciones de las parcelas. No es culpa mía que estemos en esta situación».