«Crear un negocio en Laredo es muy difícil por las trabas de los técnicos» Rafael Aires Presidente de Acelar ABEL VERANO Castro Urdiales Lunes, 15 enero 2018, 07:35

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo (Acelar), Rafael Aires, hace balance del año que acaba de finalizar, «en el que hemos notado una bajada de ventas», y señala los principales problemas que tiene la villa en lo que afecta al emprendimiento y el empleo. Aires asegura que crear un negocio en Laredo «es muy difícil porque los técnicos municipales no ponen facilidades». Asimismo, señala el envejecimiento poblacional y la falta de medidas del Ayuntamiento como otros problemas que a los que tienen que hacer frente este sector.

- ¿Qué balance hace como presidente de Acelar sobre el año que acaba de finalizar?

-A nivel comercial Laredo esta un poco 'plof'. No ha sido uno de los mejores años. Ha habido hasta bajada con respecto al año anterior.

-¿Dónde se ha notado más esa bajada?

-En Laredo se ha cerrado mucho negocio. Y esto al final no atrae gente, además de que considero que faltan medidas para atraer gente por parte del Ayuntamiento. Nos faltan medidas, campañas... Solo hay que pasear por Laredo para darse cuenta de esta situación. 2017 no ha mejorado la situación de comercios y hosteleros y si ha hecho algo es empeorar las cosas.

-¿El factor meteorológico en qué grado les ha afectado?

-El tiempo influye mucho. También influyen esas campaña de 'Black Friday' dirigidas a grandes superficies y que nos hacen muchos daño. Al final se juntan un montón de factores, como es el caso del envejecimiento de la población, que también se nota mucho. Porque ese es un problema gordo que tenemos en la villa y nadie le da una solución.

-¿Qué se puede hacer para que venga gente a Laredo a montar sus negocios y crear así puestos de trabajo?

-Crear un negocio en Laredo es muy difícil porque los técnicos municipales no lo ponen nunca fácil. Los técnicos del Ayuntamiento de Laredo para el tema de montaje de negocios son problemáticos. Si a eso le sumamos la dificultad que ya tiene de por sí montar un negocio, que los locales están caros, las obsoletas telecomunicaciones, de hace veinte años, en ciertos puntos de la villa... Y luego el envejecimiento de la población hace que la gente se plantee abrir negocios en otras poblaciones.

-Vamos, que la gente joven se está marchando de Laredo.

-Eso es. La vivienda aquí es carísima.

-Entonces, ¿por dónde habría que empezar para revertir esta situación?

-Yo no soy un profesional para determinar qué hay que hacer ante esta situación, simplemente nosotros hemos puesto sobre la mesa los problemas que nos están afectando. Las soluciones las tiene que dar el Ayuntamiento, que para eso tiene cinco partidos políticos. Nosotros podemos dar soluciones a determinados problemas, pero, por ejemplo, el envejecimiento de la población es un problema estructural gordo que necesita un pacto de gobierno y no lo que haga ahora el actual equipo de gobierno, lo deshaga el próximo que venga. Este es otro de los problemas de Laredo, que lo que hace un gobierno lo deshace el siguiente a los cuatro años. Todo lo que se hace o se echa para atrás o lo deshacen los sucesivos gobiernos, por eso se necesita un pacto entre todos los partidos de la Corporación.

-¿El futuro empresarial de la villa pasa por el desarrollo del polígono industrial?

-No solo por eso. Si al final viene un buen comercio a Laredo, el comercio trae comercio. Pero si no es atractivo no van a venir nuevos empresarios. El problema es que la plaza ahora mismo es muy escasa y cara, y no tiene el potencial de otros años. Laredo antes de vendía mucho mejor como cabecera de comarca. Pero los políticos han dejado de vender es cartel que teníamos porque nos faltan una serie de cosas y el Ayuntamiento no toma cartas en el asunto. Y no es un problema de este gobierno, sino de todos los que han pasado en los últimos años.

-Hace un par de semanas el Partido Popular presentó una moción en la que solicitan que se elimine la tasa por apertura de negocios y la de inspección. ¿Qué le parece esta propuesta?

-A mi todo ese tipo de medidas me gustan, me encantan. Y tengo que insistir en que los técnicos municipales de Laredo, a la hora de hacer una reforma o cualquier tipo de actuación no te lo ponen fácil. Hay determinados establecimientos que para realizar una reforma las están 'pasando canutas' por que se les pone mil trabas. El mejor ejemplo de este hecho es lo que pasó con la empresa de cerveza de Laredo 'Ayla'. Quisieron montar un empresa para hacer cerveza en el polígono y fueron todo trabas. Fueron a Colindres y allí no les pusieron ninguna traba. Al final eso son problemas añadidos. Para qué voy a montar mi empresa aquí si me lo ponen más fácil en otro sitio.

-Respecto a la falta de renovación de las telecomunicaciones, ¿cómo está afectando esta circunstancia a los hoteles?

-Pues la verdad es que están muy quemados porque a partir del Puntal no llega la conexión que debería. Resulta que los hoteles de Laredo no pueden ofrecer conexión a internet a sus clientes como en otros establecimientos del resto de la región.

-De cara a este año que acaba de comenzar, ¿qué planteamiento tienen, cómo lo afrontan?

-De momento lo cogemos con miedo y estamos un poco a verlas porque una época para ver cómo será el año, o un medidor de la afluencia turística, es la Semana Santa. Es como un espejo de lo que va a suceder en verano. A nivel de campañas vamos a mantener la feria del stock. Y lo que vamos a hacer este año dar un giro y dedicarnos menos a campañas sociales y más a medidas comerciales. Vamos a intentar hacer el pueblo atractivo a nivel comercial. Haremos más campañas, sorteos... más ganchos para que venga la gente a comprar.